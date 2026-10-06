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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स

'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स

बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से मंगलवार को एक पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री के लिए दो लाइन लिखी गई है. एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है. इस पर यूजर्स भी एक से एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 11:55 AM (IST)
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देश में कब कौन सा नारा जोर पकड़ ले या कौन सा मुद्दा चर्चा का विषय बन जाए यह कह पाना मुश्किल है. एक तरफ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर तुकबंदी वाला एक से एक नारा वायरल हो रहा. 

'एक कचौरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा', एक सुट्टा दो चाय मर्द जात हाय-हाय, जैसे नारे इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं. इस बीच अब बीजेपी ने भी तुकबंदी वाला नारा जारी किया है.

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मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से पीएम मोदी की कोलाज तस्वीर शेयर की गई है. इस पर लिखा गया है, "दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए!" 

कैसे चर्चा में आया 'एक कचौरी…' वाला नारा?

आपको बता दें कि यह नारा दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और जवाबदेही की मांग करते हुए लगाया गया था. यह तुकबंदी वाला नारा देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. इस पर कई वीडियो, मीम्स बनाए जाने लगे. 

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जानकारी हो कि हाल ही में दिल्ली में कालकाजी गैंगरेप हुआ जिसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कई छात्राएं कैंपस में उतर गईं. पुरुष समाज के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा. विरोध में जमकर नारेबाजी की गई. इस बीच 'मेरे सिर में दर्द है इसका कारण मर्द है', 'नारी अपने आप की… नहीं किसी के बाप की, जैसे नारे भी खूब लगे.

बीजेपी के एक्स पोस्ट पर यूजर्स ने लिए मजे

अब बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की तारीफ में जो लाइन लिखी गई है उस पर यूजर्स ने भी मजे लिए. कुछ ने तो आपत्ति जताई. एक यूजर ने बीजेपी के पोस्ट पर जवाब में लिखा, 'एक ही भूल, कमल का फूल', एक ने लिखा, 'दो ठेकुआ, एक चाय, मोदी जी अब तनिक न सुहाय…', इसी तरह कई और यूजर्स ने विरोध जताया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
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