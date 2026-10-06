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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह पर पत्नी ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप, 'पावर-पोजिशन का…'

पवन सिंह पर पत्नी ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप, 'पावर-पोजिशन का…'

पावरस्टर पवन सिंह को बीते सोमवार को बलिया कोर्ट में उपस्थित होना था. ज्योति सिंह तो पहुंचीं लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे. उन पर कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट से अब आगे की तारीख दी गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह बीते सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को भी बलिया कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इससे पहले भी वो ऐसा करते आए हैं. हालांकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह सोमवार को कोर्ट पहुंचीं. पारिवारिक विवाद मामले में पवन सिंह के कोर्ट नहीं पहुंचे पर एक हजार का जुर्माना लगा. इस मौके पर ज्योति सिंह गंभीर आरोप लगाए.

ज्योति सिंह ने कहा कि शुरू से ही वो (पवन सिंह) कोर्ट नहीं आते हैं. अपने पावर और पोजिशन का हमेशा से फायदा उठाते हैं. मैं महिला होकर कोर्ट आ रही हूं. मैं भी बाहर रहती हूं. जब भी तारीख होती है तो मैं आती हूं. बहुत परेशानी होती है. पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है. 

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बीमार सास से मिलने नहीं जाएंगी ज्योति

पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी सास की तबीयत खराब है. आपको इसके बारे में जानकारी है? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला… मैंने अपने भाई को देखने के लिए भेजा था. वो डिस्चार्ज होकर आ गई हैं. मैं क्यों जाऊंगी? एक बार गई थी तो क्या हुआ था ये सबके सामने है. आज भी जाऊं और कुछ हो जाता है तो वो भी आरोप मुझ पर आएगा. भाई से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा है कि वो ठीक हैं." 

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पति-पत्नी के विवाद में अब अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख दी गई है. इस पूरे मामले में ज्योति सिंह के वकील ने कहा कि पवन सिंह पर एक हजार का जुर्माना लगा है क्योंकि वो कोर्ट नहीं आए थे. वो लगभग चार साल से उपस्थित नहीं हो रहे हैं. कभी चुनाव का कारण बताते हैं तो कभी कुछ, उनके आवेदन में यही सब रहता है. इस बार कहा गया कि उनकी मां की तबीयत खराब है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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