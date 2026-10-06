पवन सिंह पर पत्नी ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप, 'पावर-पोजिशन का…'

पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह बीते सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को भी बलिया कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इससे पहले भी वो ऐसा करते आए हैं. हालांकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह सोमवार को कोर्ट पहुंचीं. पारिवारिक विवाद मामले में पवन सिंह के कोर्ट नहीं पहुंचे पर एक हजार का जुर्माना लगा. इस मौके पर ज्योति सिंह गंभीर आरोप लगाए.

ज्योति सिंह ने कहा कि शुरू से ही वो (पवन सिंह) कोर्ट नहीं आते हैं. अपने पावर और पोजिशन का हमेशा से फायदा उठाते हैं. मैं महिला होकर कोर्ट आ रही हूं. मैं भी बाहर रहती हूं. जब भी तारीख होती है तो मैं आती हूं. बहुत परेशानी होती है. पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है.

बीमार सास से मिलने नहीं जाएंगी ज्योति

पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी सास की तबीयत खराब है. आपको इसके बारे में जानकारी है? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला… मैंने अपने भाई को देखने के लिए भेजा था. वो डिस्चार्ज होकर आ गई हैं. मैं क्यों जाऊंगी? एक बार गई थी तो क्या हुआ था ये सबके सामने है. आज भी जाऊं और कुछ हो जाता है तो वो भी आरोप मुझ पर आएगा. भाई से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा है कि वो ठीक हैं."

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पति-पत्नी के विवाद में अब अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख दी गई है. इस पूरे मामले में ज्योति सिंह के वकील ने कहा कि पवन सिंह पर एक हजार का जुर्माना लगा है क्योंकि वो कोर्ट नहीं आए थे. वो लगभग चार साल से उपस्थित नहीं हो रहे हैं. कभी चुनाव का कारण बताते हैं तो कभी कुछ, उनके आवेदन में यही सब रहता है. इस बार कहा गया कि उनकी मां की तबीयत खराब है.

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