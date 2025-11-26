राबड़ी देवी को मिला नोटिस तो क्या बोली BJP? दिलीप जायसवाल से नितिन नवीन तक ने दी प्रतिक्रिया

नीतीश सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या-39 अलॉट किया है. यानी अब उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को छोड़ना होगा. बीते मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी हुआ है. अब इस पर एक तरफ आरजेडी साजिश बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि नियम के तहत हुआ है.

इस पूरे मसले पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से लेकर मंत्री नितिन नवीन तक ने प्रतिक्रिया दी है. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधान परिषद की एलओपी और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस पर कहा, "जिस विभाग के तहत का मामला है... नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है, आवास बदलने का, आवास आवंटन का, प्रक्रिया है, उसके तहत हो रहा है."

'ऐसा विषय नहीं जिस पर मैं प्रतिक्रिया दूं'

मंत्री नितिन नवीन ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने पर कहा, "यह एक सरकारी प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया के तहत विधायकों को उनकी श्रेणी के अनुसार आवास आवंटित किया जाता है. यहां ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं..."

दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद से जुड़े पोस्टर लगाए जाने पर विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "दोबारा इस देश में कोई बाबर पैदा नहीं होगा जो बाबरी मस्जिद का नींव रख दे. भारत माता की संतानें जाग चुकी हैं. कोई बाबर की औलाद बाबरी मस्जिद भारत में नहीं बनाएगा. भारत में भगवान राम और मां जानकी का मंदिर ही बनेगा."

