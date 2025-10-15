बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी. राघोपुर सीट (Raghopur Assembly Constituency) से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी ने सतीश कुमार यादव (Satish Kumar Yadav) को टिकट दिया है. तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम है. इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए. सतीश यादव ने 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी को हरा दिया था. तब वो जेडीयू के प्रत्याशी थे.

तीसरी लिस्ट में किसे कहां से टिकट?

रामनगर से नंद किशोर राम

नरकटियागंज से संजय पांडेय

बगहा से राम सिंह

लौरिया से विनय बिहारी

नौतन से नारायण प्रसाद

चनपटिया से उमाकांत सिंह

हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान

कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह

कोचाधमन से बीणा देवी

बायसी से विनोद यादव

राघोपुर से सतीश कुमार यादव

बिहपुर से कुमार शैलेंद्र

पीरपैंती से मुरारी पासवान

रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह

मोहनिया से संगीता कुमारी

भभुआ से भरत बिंद

गोह से रणविजय सिंह

कल बीजेपी में शामिल हुए थे भरत बिंद

मोहनिया से बीजेपी प्रत्याशी बनीं संगीता कुमारी 2020 में आरजेडी से जीती थीं. पिछले साल नीतीश कुमार जब महागठबंधन से NDA में आए थे तब इन्होंने भी पाला बदल लिया था. हरिसिद्धि से मंत्री कृष्ण नंदन पासवान को टिकट सीटिंग विधायक हैं. कल आरजेडी से BJP में आए भारत बिंद को भभुआ से उम्मीदवार बनाया गया है. 2020 में आरजेडी से जीते थे.

बुधवार को बीजेपी ने कुल 30 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

तीसरी लिस्ट के साथ ही बुधवार को एक दिन में बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए. पहली लिस्ट में 71, दूसरी लिस्ट में 12 और तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों की घोषणा की गई. दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी ने मैदान में उतारा. बीजेपी की एक और चर्चित उम्मीदवार असम कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा हैं, जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है. वे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़े थे.