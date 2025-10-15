हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार
JDU ने शिवहर से चेतन आनंद, गोपालपुर से गोपाल मंडल का टिकट काटा, किसे बनाया उम्मीदवार?

JDU ने शिवहर से चेतन आनंद, गोपालपुर से गोपाल मंडल का टिकट काटा, किसे बनाया उम्मीदवार?

JDU Candidate List: जेडीयू ने बुधवार (15 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इसमें शिवहर से चेतन आनंद, गोपालपुर से गोपाल मंडल का टिकट काट दिया गया.

By : शशांक कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने शिवहर का उम्मीदवार बदल दिया. शिवहर से जेडीयू विधायक चेतन आनंद को सिंबल नहीं दिया गया. इस सीट से डॉ श्वेता पार्टी की प्रत्याशी होंगी. सूत्रों की मानें तो चेतन आनंद के खिलाफ एन्टी इनकम्बेंसी को देखते हुए जेडीयू ने उम्मीदवार बदला. चेतन बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं. 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से जीते थे. लेकिन 2024 में महागठबंधन से नीतीश कुमार एनडीए में आए तो इन्होंने फ्लोर टेस्ट में NDA सरकार का समर्थन किया था.

इसके साथ ही गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया. नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को गोपालपुर से उम्मीदवार बनाया. उन्हें सिंबल दे दिया गया है. अब बड़बोले विधायक गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ेंगे.

धरने पर बैठ गए थे गोपाल मंडल

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से विधायक गोपाल मंडल मंगलवार (14 अक्टूबर) को सीएम नीतीश कुमार के आवास पर भी पहुंचे थे. इसके बाद, जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका तो वे धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और वर्षों से नीतीश कुमार ही उनके नेता रहे हैं, इसलिए वे उनसे मिलने के लिए आए. लेकिन, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है.  उन्होंने JDU के कुछ नेताओं पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया.

JDU की 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

जेडीयू ने बुधवार (15 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने अनुभव और सामाजिक संतुलन का ध्यान रखते हुए कई मौजूदा मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और चर्चित चेहरों पर को चुनाव मैदान में उतारा गया. पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा और महेश्वर हजारी के नाम शामिल हैं. 

JDU कितनी सीटों पर लड़ रही चुनाव?

इसके अलावा इस लिस्ट में मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह और कुचाएकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है. ये तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली माने जाते हैं. अनंत सिंह ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल कर लिया था. बता दें कि NDA में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत JDU इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2020 में उसने 115 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

Published at : 15 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
