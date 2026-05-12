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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद उपचुनाव: भोजपुर-बक्सर सीट के लिए वोटिंग, JDU के कन्हैया के सामने RJD के सोनू

बिहार विधान परिषद उपचुनाव: भोजपुर-बक्सर सीट के लिए वोटिंग, JDU के कन्हैया के सामने RJD के सोनू

Bhojpur-Buxar Vidhan Parishad Chunav: उपचुनाव में कुल 6086 मतदाता वोट करेंगे. वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. सभी मतदान केंद्रों पर अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 May 2026 08:10 AM (IST)
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बिहार के भोजपुर और बक्सर में विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज (मंगलवार, 12 मई) को मतदान है. वोटिंग सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम के 4.00 बजे तक चलेगी. मैदान में नीतीश कुमार की JDU से कन्हैया प्रसाद हैं, जिनका मुकाबला तेजस्वी यादव की RJD के सोनू कुमार राय से होगा. 

विधान परिषद उपचुनाव के लिए भोजपुर में 14 और बक्सर जिले में 11 (कुल 25) मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतों की गिनती 14 मई को होगी. काउंटिंग आरा के राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय में की जाएगी, जिसके बाद नतीजों की घोषणा होगा.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार, दीवार फांदकर भागे, नहीं मिला कोई सुराग

6 हजार से ज्यादा मतदाता

जानकारी के लिए बता दें कि उपचुनाव में कुल 6086 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

राधा चरण सेठ के विधायक बनने पर खाली हुई कुर्सी

बता दें, राधा चरण सेठ यहां से एमएलसी थे. वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बन गए. इसके बाद भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट से उन्होंने त्याग पत्र दिया. तभी से यह सीट रिक्त है, जिसके लिए आज उपचुनाव हो रहा है.

उपचुनाव में 6 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत

इस विधान परिषद उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदाताओं में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है. इस सीट पर 2832 पुरुष और 3254 महिला मतदाता हैं. कन्हैया प्रसाद और सोनू राय के अलावा, मैदान में निरंजन कुमार राय, मनोज कुमार उपाध्याय और लालू प्रसाद यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. 

भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, उच्च शिक्षा विबाद के सचिव राजीव रोशन को प्रेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. 

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Published at : 12 May 2026 08:04 AM (IST)
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