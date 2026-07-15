बिहार में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पटना सहित इन 8 जिलों में बरसेंगे बादल; देखे IMD का अपडेट

पूरे बिहार में मॉनसून की सक्रियता दिख रही है, मौसम विभाग ने आज बुधवार 15 जुलाई की सुबह में पटना सहित 8 जिलों के 57 प्रखंडों में वर्षा मेघ गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पटना के 23 प्रखंडों में से 17 प्रखंड में वर्षा को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है.

इनमें पटना शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण इलाके नौबतपुर,धनरुआ,पालीगंज, फतुहा,फुलवारी शरीफ, दानापुर, बख्तियारपुर, विक्रम, बिहटा, मैनर, मसौढ़ी, संपतचक, खुसरूपुर, दनियावां में सुबह 7:05 से 10:05 के बीच हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा, बिजली चमकने और मेघ गर्जन का अलर्ट किया गया है. साथ ही आज पटना के तापमान में गिरावट रहने और मौसम सुहावना रहने की पूरी संभावना बन रही है.

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पटना के अलावा इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

पटना के अलावा अरबल, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, वैशाली और सारण जिले के कई प्रखंडों में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है. इन जिलों में 7 बजे से 11:00 बजे तक के बीच वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज अररिया और किशनगंज जिले में भारी वर्षा और वज्रपात की बड़ी चेतावनी दी है. वहीं, कटिहार,मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिले में भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई गई है.

30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना

इसके साथ ही आज राज्य उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का प्रबल संभावना है.हालांकि आज उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य के जिलों में मध्यम स्तर की अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है और तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव हो सकता है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, समुद्र तल पर मानसून ट्रफ अब जम्मू, देहरादून, वाराणसी, पटना, बांकुरा और कैनिंग से होकर गुजर रही है. इसके साथ ही दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है. उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवर्ती परीक्षण चरण बना हुआ है.

इसके साथ 24 घंटे के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है. अगर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना तो बिहार में मॉनसून की सक्रियता अभी लगातार बने रहने की पूरी संभावना बन रही है. हालांकि, बीते मंगलवार को तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए.

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