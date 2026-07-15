सम्राट सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई, CM करेंगे शुभारंभ

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है. राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में बुधवार (15 जुलाई) से पढ़ाई शुरू होने जा रही है. इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. उच्च शिक्षा की क्षेत्र में सम्राट सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है. 211 प्रखंडों के नए डिग्री कॉलेजों में अब पढ़ाई शुरू की जाएगी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर से इसका शुभारंभ करेंगे. उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राज्य के 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों का उद्घाटन करने बुधवार (15 जुलाई) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10.45 बजे हेलीकॉप्टर से भागलपुर आएंगे. उनका यह कार्यक्रम 11 बजे से आरंभ होगा.

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पहले सत्र में होगी 6 विषयों में स्नातक की पढ़ाई

इन कॉलेजों में पहले सत्र में 6 विषयों में स्नातक की पढ़ाई कराई जाएगी. पहले सत्र में जिन छह विषयों में स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र शामिल हैं. राज्य सरकार के सभी मंत्री विभिन्न जिलों में डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इन नए कॉलेजों में अब तक 60 हजार से अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है. कॉलेजों के लिए प्राचार्यों और शिक्षकों की भी प्रतिनिुयक्ति कर दी गई है. बिहार सरकार के सात निश्चय-तीन के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य के तहत सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, ताकि छात्रों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो.

इन भवनों में होगा संचालन

अपना भवन एवं परिसर बनने तक नए महाविद्यालयों का संचालन संबंधित प्रखंडों के चयनित प्लस-टू विद्यालयों एवं बुनियादी विद्यालयों के भवनों में होगा. नए भवनों के निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा तैयारिया तेज कर दी गई हैं. जल्द ही नए भवनों का निर्माण पूरा कर इन कॉलेजों को उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा.

सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है.

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