बांकीपुर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर क्या बोले JDU नेता संजय झा? 'चुनाव में…'

बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद माहौल बदल सा गया है. इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को बड़ा बयान दिया.

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है. चुनाव में जनता मालिक होती है."

उन्होंने बांकीपुर सीट और नितिन नवीन को लेकर कहा, "प्रतिष्ठा की बात है… शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी सरकार है दिल्ली में और वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं… बांकीपुर के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली… और चुनावी भी उसी सीट पर होने जा रहा है… कुछ दिन पहले तो चुनाव हुआ ही था."

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उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा

संजय झा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, "बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई मिस नहीं करना चाहता है… और हम लोगों को जो जानकारी है बांकीपुर में एनडीए बहुत बड़े अंतर से जीतेगा.."

बांकीपुर सीट को लेकर भले नेताओं की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसके पक्ष में वोट करती है.

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