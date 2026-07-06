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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर क्या बोले JDU नेता संजय झा? 'चुनाव में…'

बांकीपुर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर क्या बोले JDU नेता संजय झा? 'चुनाव में…'

Bankipur By-Election: संजय कुमार झा ने बांकीपुर सीट से एनडीए की जीत का दावा किया है. प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद माहौल बदल सा गया है. इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को बड़ा बयान दिया. 

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है. चुनाव में जनता मालिक होती है." 

उन्होंने बांकीपुर सीट और नितिन नवीन को लेकर कहा, "प्रतिष्ठा की बात है… शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी सरकार है दिल्ली में और वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं… बांकीपुर के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली… और चुनावी भी उसी सीट पर होने जा रहा है… कुछ दिन पहले तो चुनाव हुआ ही था."

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उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा

संजय झा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, "बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई मिस नहीं करना चाहता है… और हम लोगों को जो जानकारी है बांकीपुर में एनडीए बहुत बड़े अंतर से जीतेगा.."

बांकीपुर सीट को लेकर भले नेताओं की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसके पक्ष में वोट करती है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur Sanjay Kumar Jha BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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