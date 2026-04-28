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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी बोले- 'मार दिया तो मार दिया', बढ़ा सियासी पारा

दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी बोले- 'मार दिया तो मार दिया', बढ़ा सियासी पारा

Bihari Boy Killed in Delhi: जीतन राम मांझी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि आज हर बिहार का सिर शर्म से झुक गया होगा. उधर मुकेश सहनी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Apr 2026 10:39 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में बिहार के खगड़िया के रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता मुआवजा देने और जांच की मांग कर रहे हैं इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी पारा चढ़ गया है.

मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में इस पूरी घटना पर जीतन राम मांझी ने कहा, "ये कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया… आपको कोई क्यों नहीं मारा? किसी पर कोई शंका होगी… तो इसकी जांच होगी. जांच होने के बाद अगर सही में निर्दोष को मारा गया है तो मारने वाले को सजा होगी…"

मांझी के बयान पर भड़की कांग्रेस

जीतन राम मांझी के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "जीतन राम मांझी के बयान से आज हर बिहार का सिर शर्म से झुक गया होगा. बिहार के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं… केंद्र में अभी मंत्री हैं, इसके बावजूद उन्होंने असंवेदनशील बयान देकर अपने राजनीतिक जीवन को दागदार बना दिया. उन्हें अपनी सरकार से उस बिहार के युवक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन निम्न स्तर का जो बयान दिया है उससे हर बिहार शर्मिंदा है."

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'भाजपा सरकार में…'

मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से किया सवाल

उधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है. सहनी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मोदी जी, दिल्ली में बिहारियों की हत्या हो रही है क्या आप कुछ बोलेंगे? बिहार और दिल्ली, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी बिहारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं. खुद को बिहारी बताने पर एक युवक की जान चली गई, यह बहुत दुखद है. बिहार भाजपा के नेताओं को सिर्फ वोट और सत्ता चाहिए, लेकिन बिहारवासियों के अधिकार और सम्मान के लिए बोलते नहीं हैं. क्या बिहार के लोगों की जान सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है?"

बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जताया दुख

दूसरी ओर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस घटना पर दुख जताया है. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, "दिल्ली के उत्तम नगर में हुई डिलीवरी बॉय पांडव कुमार की हत्या अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करनेवाली है. मैंने दिल्ली के स्पेशल CP मधुप तिवारी से बात की. गोली मारने वाले कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है. पांडव कुमार के साथ एक और लड़का था जो घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है. इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. इस हत्या का कारण मन को व्यथित करने वाला है. हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले."

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिहार के लड़के की हत्या: अमित शाह से बात करेंगे चिराग पासवान, RJD बोली- 'हम बिहारियों की…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Apr 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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