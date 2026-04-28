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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका

बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका

Bihar MLC By-Election 2026: बिहार में मंगल पांडेय की जगह खाली हुई सीट पर सूर्य कुमार शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है. सूर्य कुमार शर्मा अभी बिहार बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी हैं.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 28 Apr 2026 10:13 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद उपचुनाव एवं द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की. बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, महाराष्ट्र में उपचुनाव के लिए डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है.

बिहार में मंगल पांडेय की जगह खाली हुई सीट पर सूर्य कुमार शर्मा के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है. इस सीट पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भेजा जाना था. ऐसे में कहीं न कहीं कुशवाहा के लिए यह झटका देने वाली बात है.

कौन हैं सूर्य कुमार शर्मा? (Who is Surya Kumar Sharma)

सूर्य कुमार शर्मा अभी बिहार बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी हैं. वे करीब 40 साल से संगठन में जुड़े रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा के साथ काम कर चुके हैं. वे नितिन नवीन के भी भरोसेमंद माने जाते हैं. भूमिहार जाति से आते हैं और बिहार के अरवल जिले के रहने वाले हैं.

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लंबे समय तक आरएसएस में भी किया है काम

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यह साबित किया कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है. सूर्य कुमार शर्मा बीजेपी के पुराने नेता तो रहे ही हैं साथ ही इन्होंने लंबे समय तक आरएसएस में भी काम किया है. बिहार बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं. पार्टी से लेकर संगठन तक उनकी पकड़ मजबूत रही है. यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया है.

बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधान परिषद की ये सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं. इन चुनावों के नतीजे न केवल ऊपरी सदन में बीजेपी की ताकत को प्रभावित करेंगे, बल्कि दोनों राज्यों की राजनीति पर भी असर डालेंगे.

यह भी पढ़ें- Bihar News: JDU विधायक पप्पू पांडेय को कोर्ट से बड़ी राहत, 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

Input By : IANS से भी
Published at : 28 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Arvind Sharma BIHAR NEWS Bihar MLC By-Election Bihar MLC By Poll Bihar MLC By Poll 2026 Surya Kumar Sharma
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