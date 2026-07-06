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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर: SP ने बढ़ाई परिवार की सुरक्षा, रेकी की शिकायत के बाद लिया गया एक्शन

भरत तिवारी एनकाउंटर: SP ने बढ़ाई परिवार की सुरक्षा, रेकी की शिकायत के बाद लिया गया एक्शन

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी की मां ने एसपी को आवेदन दिया था और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी. अब भरत तिवारी के घर पर सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई है.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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भोजपुर जिले के बिलौटी में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. परिजनों द्वारा रात के समय घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों और बिना नंबर प्लेट की कार से रेकी किए जाने की शिकायत के बाद भोजपुर के एसपी ने एक्शन लिया है. 

भरत तिवारी के घर पर सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई है. भोजपुर के एसपी ने इसकी पुष्टि की है. इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को पूरे मामले पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है.

भरत तिवारी की मां ने दिया था आवेदन

भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज को आवेदन दिया था और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी. आवेदन के जरिए उन्होंने यह कहा था कि पिछले कुछ दिनों से देर रात अज्ञात लोग उनके घर के आसपास संदिग्ध तरीके से घूमते दिखाई दे रहे हैं. कई बार बिना नंबर प्लेट की एक कार घर के बाहर चक्कर लगाती है, जिससे पूरा परिवार भय में जी रहा है. 

आवेदन मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवार की सुरक्षा के लिए तत्काल एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई. साथ ही मामले की निगरानी करने और शिकायतों की जांच के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से प्रशांत किशोर होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार? RJD की दो टूक, कांग्रेस का भी रुख साफ

गांव पहुंचकर प्रभारी डीएसपी ने ली जानकारी

बीते रविवार (05 जुलाई, 2026) को जगदीशपुर के प्रभारी डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा और शाहपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह बिलौटी गांव पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, मां आशा देवी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है.

मुलाकात के दौरान परिजनों ने अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन में मौजूद कुछ तस्वीरें भी दिखाईं. उनका दावा है कि इन तस्वीरों में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े कुछ तथ्य मौजूद हैं. पुलिस ने तस्वीरों को देखकर प्रारंभिक जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने कहा कि शिकायत के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जाएगी और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी की पिस्टल नकली थी? बिलौटी पहुंचे अशोक चौधरी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Published at : 06 Jul 2026 11:37 AM (IST)
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Bhojpur BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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