बिहार में शुक्रवार (08 मई, 2026) की शाम आंधी-पानी और वज्रपात से मौसम पूरी तरह बिगड़ गया. पटना सहित कई जिलों में बड़े-बड़े पेड़ गिर गए. आंधी-पानी और वज्रपात से राज्यभर में सात लोगों की मौत हुई है. इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने दुख जताया है. साथ ही मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपया अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है.

वज्रपात से भोजपुर में एक, पटना में एक, समस्तीपुर में एक और पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं आंधी-तूफान/तेज वर्षा से पेड़ गिरने के कारण दबकर पटना में दो और वैशाली में एक व्यक्ति की जान चली गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं. मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में सतर्कता बरतें. खराब मौसम होने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें. खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें.

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पटना में 50 साल से अधिक पुराना पेड़ गिरा

भीषण आंधी-तूफान के चलते पटना के विकास भवन स्थित सचिवालय परिसर में एक विशाल पेड़ गिर गया. बताया जाता है कि ये 50 साल से भी अधिक पुराना पेड़ था. इस हादसे में मौके पर खड़ी एक चारपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर, विद्यापति मार्ग, देशरत्न मार्ग सहित कई प्रमुख स्थलों में पेड़-पौधे बड़े-बड़े होर्डिंग्स टूटकर सड़कों पर गिर गए. इससे यातायात प्रभावित हो गया. एक विशाल पेड़ उखड़कर ई-रिक्शा पर गिर गया.

पटना नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं पेड़ गिरने, जलजमाव, होर्डिंग्स टूटने अथवा अन्य किसी आपात स्थिति की जानकारी हो, तो वे तुरंत निगम के टोल फ्री नंबर 155304 एवं मोबाइल नंबर 9264291339 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. निगम प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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