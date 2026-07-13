INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट

बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट

Bihar Weather Today: मौसम विभाग ने उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम के कई जिलों में वर्षा की संभावना जताई है. अधिकांश जिलों के तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मॉनसून पिछले कई दिनों से सक्रिय है लेकिन बीते रविवार (12 जुलाई) को मॉनसून कमजोर रहा. अधिकांश जिलों के तापमान में तीन से पांच डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. आज सोमवार (13 जुलाई) को एक बार फिर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश के संकेत हैं. इसके साथ ही, आठ जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की बड़ी चेतावनी दी गई है. दक्षिण बिहार में मॉनसून कुछ कमजोर रहेंगे लेकिन पटना सहित कई दिनों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आज को कटिहार और किशनगंज में अत्यधिक भारी वर्षा मेघ गर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है. तो अररिया, बांका, भागलपुर,मधेपुरा, पूर्णिया, और सुपौल जिले में भी मेघ गर्जन और वज्रपात तथा तेज हवा के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, जमुई, खगड़िया, मुंगेर और सहरसा में भी मूसलाधार वर्षा वज्रपात और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है.

अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट

मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य के जिलों तथा उत्तर पश्चिम के कई जिलों में वर्षा की संभावना जताई है. हालांकि दक्षिण बिहार के अरवल, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद और रोहतास में आज मॉनसून कमजोर रहने की संभावना है. तो वहीं पटना, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है और तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आ सकती है. आज  सोमवार को अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट रहने का पूर्वानुमान है.

यह भी पढ़ें: बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

आज वर्षा का असर अहले सुबह से ही देखने को मिला. मौसम विभाग ने आज सुबह 4:05 बजे से 7:05 बजे के लिए 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इन जिलों में वर्षा हो रही है. इनमें अररिया, बेगूसराय, दरभंगा,पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में वर्षा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अलर्ट जारी किया. तो देर रात्रि में 2 से 3:00 के बीच पटना,भोजपुर जिले के कुछ जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने कल मंगलवार से राज्य के अधिकांश जिलों में दो से तीन डिग्री के तापमान की बढ़ोतरी की संभावना जताई है. कल मंगलवार से उमस गर्मी से लोगों को झेलना पड़ता है और मॉनसून में कमजोरी आ सकती है जो आगामी 16 जुलाई तक बरकरार रहने की संभावना है. 17 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून में बदलाव आने की संभावना बन रही है.

बीते रविवार बिहार के तापमान में बढ़ोतरी रही और अधिकांश जिलों में उम्मत गर्मी बरकरार रहा. अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे अधिक भभुआ में 37.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. जबकि राजधानी पटना में 4.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई. वहीं अधिकांश जिलों में 33 से 35 डिग्री के बीच तापमान रहा. सबसे कम तापमान मुजफ्फरपुर में 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो वही मात्र एक जिले सिवान में 75.6 मिली मीटर के साथ भारी वारिश हुयी.  जबकि अररिया में 62.6, गोपालगंज 52.4,किशनगंज 44.8  मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर में अधिक वर्षा दर्ज की गई.उत्तर बिहार के कई जिलों में मध्यम स्तर से लेकर हल्की वर्षा हुई.

यह भी पढ़ें: खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?

Published at : 13 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
IMD Bhagalpur News Purnea News BIHAR NEWS Monsoon 2026 Weather Update 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम?
बिहार
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
बिहार
पटना जंक्शन पर सरेआम अपहरण और हत्या से सनसनी, CCTV में कैद वारदात, पुलिस कार्रवाई पर सवाल
पटना जंक्शन पर सरेआम अपहरण और हत्या से सनसनी, CCTV में कैद वारदात, पुलिस कार्रवाई पर सवाल
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बिहार
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
इंडिया
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
ट्रेंडिंग
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
जनरल नॉलेज
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget