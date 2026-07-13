बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में मॉनसून पिछले कई दिनों से सक्रिय है लेकिन बीते रविवार (12 जुलाई) को मॉनसून कमजोर रहा. अधिकांश जिलों के तापमान में तीन से पांच डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. आज सोमवार (13 जुलाई) को एक बार फिर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश के संकेत हैं. इसके साथ ही, आठ जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की बड़ी चेतावनी दी गई है. दक्षिण बिहार में मॉनसून कुछ कमजोर रहेंगे लेकिन पटना सहित कई दिनों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आज को कटिहार और किशनगंज में अत्यधिक भारी वर्षा मेघ गर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है. तो अररिया, बांका, भागलपुर,मधेपुरा, पूर्णिया, और सुपौल जिले में भी मेघ गर्जन और वज्रपात तथा तेज हवा के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, जमुई, खगड़िया, मुंगेर और सहरसा में भी मूसलाधार वर्षा वज्रपात और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है.

अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट

मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य के जिलों तथा उत्तर पश्चिम के कई जिलों में वर्षा की संभावना जताई है. हालांकि दक्षिण बिहार के अरवल, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद और रोहतास में आज मॉनसून कमजोर रहने की संभावना है. तो वहीं पटना, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है और तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आ सकती है. आज सोमवार को अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट रहने का पूर्वानुमान है.

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आज वर्षा का असर अहले सुबह से ही देखने को मिला. मौसम विभाग ने आज सुबह 4:05 बजे से 7:05 बजे के लिए 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इन जिलों में वर्षा हो रही है. इनमें अररिया, बेगूसराय, दरभंगा,पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में वर्षा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अलर्ट जारी किया. तो देर रात्रि में 2 से 3:00 के बीच पटना,भोजपुर जिले के कुछ जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने कल मंगलवार से राज्य के अधिकांश जिलों में दो से तीन डिग्री के तापमान की बढ़ोतरी की संभावना जताई है. कल मंगलवार से उमस गर्मी से लोगों को झेलना पड़ता है और मॉनसून में कमजोरी आ सकती है जो आगामी 16 जुलाई तक बरकरार रहने की संभावना है. 17 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून में बदलाव आने की संभावना बन रही है.

बीते रविवार बिहार के तापमान में बढ़ोतरी रही और अधिकांश जिलों में उम्मत गर्मी बरकरार रहा. अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे अधिक भभुआ में 37.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. जबकि राजधानी पटना में 4.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई. वहीं अधिकांश जिलों में 33 से 35 डिग्री के बीच तापमान रहा. सबसे कम तापमान मुजफ्फरपुर में 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो वही मात्र एक जिले सिवान में 75.6 मिली मीटर के साथ भारी वारिश हुयी. जबकि अररिया में 62.6, गोपालगंज 52.4,किशनगंज 44.8 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर में अधिक वर्षा दर्ज की गई.उत्तर बिहार के कई जिलों में मध्यम स्तर से लेकर हल्की वर्षा हुई.

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