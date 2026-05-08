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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: खीरा हरा दिखे इसलिए रंग में डुबा रही थीं महिलाएं, अब कटिहार में RPF ने लिया ऐक्शन

बिहार: खीरा हरा दिखे इसलिए रंग में डुबा रही थीं महिलाएं, अब कटिहार में RPF ने लिया ऐक्शन

Bihar News: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की गई है. पूछताछ में महिला ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है.

By : निरंजन सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 May 2026 08:15 PM (IST)
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बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन का एक वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें दिख रहा था कि कैसे खीरा को हरा और ताजा दिखाने के लिए उसे किसी रंग में डुबाया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार (08 मई, 2026) को इस मामले में आरपीएफ ने ऐक्शन लिया और शिकायत दर्ज की गई. 

कार्रवाई करते हुए वीडियो की जांच की गई और उसमें दिखने वाली दोनों महिलाओं की पहचान की गई. पता चला कि इनमें से एक महिला का नाम फूलबती देवी और दूसरी का पार्वती देवी है. फूलबती देवी को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है. साथ ही अन्य 8 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है.

आरपीएफ इंस्पेक्टर ने क्या कहा?

कहिटार रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया, "एक वीडियो मिला था, जिसमें दिख रहा था कि दो महिलाएं खीरे की टोकरी लेकर बैठी हैं और किसी हरे रंग में वो उसे डुबो रही हैं. इससे खीरा ताजा दिख रहा था. जांच के बाद उन दोनों महिलाओं में से एक को हमने गिरफ्तार किया है. वहीं जो स्टेशन परिसर में अन्य महिलाएं खीरा बेचती हैं वैसी 8 महिलाओं को हमने हिरासत में लिया है."

(खीरे को ताजा करने वाला वीडियो देखिए)

यह भी पढ़ें- भरी महफिल, गोद में डांसर, अनंत सिंह के बाद अब बिहार में BJP नेता का वीडियो वायरल

इस संबंध में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि यह घटना कथित तौर पर 07 मई 2026 की दोपहर को कटिहार रेलवे स्टेशन पर घटी थी. एक महिला प्लेटफॉर्म पर खीरा छीलकर उन्हें हरे रंग के में डुबो रही थी. 08 मई 2026 को आरपीएफ अधिकारियों द्वारा अज्ञात महिला विक्रेता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद स्टेशन परिसर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

उधर आरोपी महिला ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया कि वह और एक अन्य महिला खीरे को हरे रंग में डुबोकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेचती थीं. इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: स्वास्थ्य मंत्री बनते ही निशांत कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, 'अमीर हो या गरीब…'

Published at : 08 May 2026 08:11 PM (IST)
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Katihar BIHAR NEWS
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