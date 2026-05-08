बिहार: खीरा हरा दिखे इसलिए रंग में डुबा रही थीं महिलाएं, अब कटिहार में RPF ने लिया ऐक्शन

बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन का एक वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें दिख रहा था कि कैसे खीरा को हरा और ताजा दिखाने के लिए उसे किसी रंग में डुबाया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार (08 मई, 2026) को इस मामले में आरपीएफ ने ऐक्शन लिया और शिकायत दर्ज की गई.

कार्रवाई करते हुए वीडियो की जांच की गई और उसमें दिखने वाली दोनों महिलाओं की पहचान की गई. पता चला कि इनमें से एक महिला का नाम फूलबती देवी और दूसरी का पार्वती देवी है. फूलबती देवी को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है. साथ ही अन्य 8 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है.

आरपीएफ इंस्पेक्टर ने क्या कहा?

कहिटार रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया, "एक वीडियो मिला था, जिसमें दिख रहा था कि दो महिलाएं खीरे की टोकरी लेकर बैठी हैं और किसी हरे रंग में वो उसे डुबो रही हैं. इससे खीरा ताजा दिख रहा था. जांच के बाद उन दोनों महिलाओं में से एक को हमने गिरफ्तार किया है. वहीं जो स्टेशन परिसर में अन्य महिलाएं खीरा बेचती हैं वैसी 8 महिलाओं को हमने हिरासत में लिया है."

(खीरे को ताजा करने वाला वीडियो देखिए)

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इस संबंध में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि यह घटना कथित तौर पर 07 मई 2026 की दोपहर को कटिहार रेलवे स्टेशन पर घटी थी. एक महिला प्लेटफॉर्म पर खीरा छीलकर उन्हें हरे रंग के में डुबो रही थी. 08 मई 2026 को आरपीएफ अधिकारियों द्वारा अज्ञात महिला विक्रेता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद स्टेशन परिसर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

उधर आरोपी महिला ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया कि वह और एक अन्य महिला खीरे को हरे रंग में डुबोकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेचती थीं. इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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