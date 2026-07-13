पटना जंक्शन पर सरेआम अपहरण और हत्या से सनसनी, CCTV में कैद वारदात, पुलिस कार्रवाई पर सवाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घटना से लोगों में डर, कानून-व्यवस्था पर राजनीति तेज हुई.

पटना जंक्शन से 6 जुलाई की देर रात 33 वर्षीय किराना कारोबारी बंटी कुमार नाम के एक युवक को 8 से 10 बदमाशों ने निशाना बनाया. इन बदमाशों ने बंटी का अपहरण कर लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसके बाद इन बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है. इस घटना ने बिहार के कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं.

यह पूरा वाक्या पटना जंक्शन परिसर के दूध मंडी के पास का है. यहां पहले बंटी और बदमाशों के बीच कई मिनटों तक बहस होती है और बहस में बढ़ जाती है. इसके बाद रात 1 बजकर 06 मिनट पर 8-10 की संख्या में बेखौफ बदमाश बंटी को मारपीट कर खींचते हुए ले जाते हैं. घटना की पूरी तस्वीर पटना जंक्शन परिसर के सुधा बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!

5 दिनों की तलाश के बाद मिला बंटी का शव

इस घटना के बाद अगले 5 दिनों तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही, लेकिन बंटी को ढंढू पाने में असफल रही. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने घटना वाली रात ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई. CCTV की फुटेज के बावजूद पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही. परिजनों ने कहा कि बंटी इलाके में देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठा रहा था और उसी आवाज को दबा दिया गया है. मामले पर चर्चा तेज हुई, तो पुलिस हरकत में आई. पुलिस की कई टीम इस मामले की लगातार जांच कर रही थी, लेकिन अंत में बंटी का शव पुलिस के हाथ लगा. बंटी के अपहरण और हत्या के बाद बदमाशों ने अथमलगोला में उसकी लाश को ठिकाने लगाने और पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी.

पोस्टमार्टम के बाद बंटी का दाह संस्कार किया गया, लेकिन अब पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? इस मामले पर आज जब मृतक बंटी के घर ABP की टीम पहुंची तो परिजनों ने बात करने से इनकार किया. हालांकि, घटना के बाद बंटी के घर पर उनके रिश्तेदार मिलने पहुंच रहे हैं.

लोगों में डर का माहौल

पटना जंक्शन पर जब ABP की टीम पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इस दौरान उस गली के दुकानदारों से बात की, जहां से बंटी को खींचते हुए अपराधी ले जा रहे थे. दुकानदारों ने कहा कि ऐसे माहौल में डर लगता है. हालांकि, घटना रात की थी और स्टेशन पर दुकान होने के कारण यहां शिफ्ट में दुकानदार मौजूद रहते हैं तो दुकानदारों ने ज्यादा मामले की जानकारी नहीं दी

ABP के कैमरे पर एक पुलिस वाला एक लड़के को डंडे मारते भी कैद हुआ है. लाठी बांधने का कारण पुलिस वाले से पूछा गया तो उसने बताया कि हम गश्ती कर रहे हैं और यह लोग स्टेशन को नशा का अड्डा बना रहे हैं इसलिए उन्हें भगाया जा रहा है.

मामले पर सियासत तेज

पटना में हुए अपहरण और हत्या मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड आर्डर खत्म हो गया है. पटना जंक्शन से अपहरण हो रहा है और फिर हत्या कर दी जा रही है. मुख्यमंत्री सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है."

पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, "पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है. बिहार में कानून का राज है और अपराधी कितना भी बलशाली क्यों ना हो उस पर कठोर कार्रवाई होगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है."

वहीं, जनता दल यूनाइटेड (RJD) के प्रवक्ता चंदन सिंह ने नीतीश के सुशासन का हवाला देते हुए कहा, "क्राइम के खिलाफ जो यूएसपी नीतीश कुमार ने बनाई उसी को सीएम सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं. अगर हमारी सरकार को अपराधी चैलेंज करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा. इस घटनाक्रम में जो भी दोषी हैं उनपर कठोर कार्रवाई की जाएगी."

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