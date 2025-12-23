बिहार में पिछले कई दिनों से तापमान में गिरावट आई है और कड़ाके की ठंड कई जिलों में दर्ज की जा रही है. तो इस बीच राज्य का हवा भी खराब हो चुकी है. राज्य के कई जिलों में जहरीली हवा भी बह रही है. प्रदूषण विभाग की माने तो पटना, हाजीपुर, मोतिहारी जैसे शहरों में जहरीली हवा का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण से भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

जानकारी के अनुसार, आज मंगलवार (23 दिसंबर) की सुबह 8:00 बजे दर्ज की गई आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक जहरीली हवा का प्रकोप हाजीपुर में रहा यहां 258 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं.

पटना में कई जगहों पर दर्ज किया गया प्रदूषण

प्रदूषण विभाग के मुताबिक 100 से 200 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रहने पर खराब माना जाता है. तो 200 से 300 के बीच ज्यादा खराब हवा के संकेत हैं. वहीं 300 से ऊपर बहुत ज्यादा और नाजुक की स्थिति वाली आंकड़े हैं. हालांकि बिहार में अभी 300 से ऊपर कहीं भी प्रदूषण दर्ज नहीं किया गया है. लेकिन 100 से 300 के बीच कई जिले में दर्ज किया गया है. तो राजधानी पटना की भी स्थिति खराब दर्ज की गई है. पटना में कई जगहों पर प्रदूषण खराब दर्ज किए गए. सबसे अधिक पटना सिटी में तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के पास 215 AQI तो गांधी मैदान के पास 214 AQI, पटना एयरपोर्ट के पास 211 AQI प्रदूषण रहा तो इनकम टैक्स चौराहा के पास भी खराब स्थिति में दर्द की गई. यहां 189 AQI, इको पार्क के पास 156 AQI तो दानापुर स्टेशन के पास 174 AQI प्रदूषण रहा यह सभी खराब हवा के संकेत है.

इन लोगों को सावधानी बरतने की है जरूरत

इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी जहरीली हवा का प्रकोप दर्ज किए गए हैं इसमें मोतिहारी में 240 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं. तो मुजफ्फरपुर 239 AQI, आरा 226 AQI, गया 207 AQI है जो ज्यादा खराब हवा क्या संकेत है. प्रदूषण विभाग ने 200 से ऊपर AQI रहने वाले जगह पर सतर्कता के साथ बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दिया है. खासकर सांस की बीमारी और दमा जैसे रोगियों को पूरी तरह सावधानी बरतने की जरूरत है.

इन इलाकों में 200 से नीचे दर्ज किया गया आंकड़ा

वहीं 200 से नीचे दर्ज किए गए आंकड़ों में नालंदा जिले बिहार शरीफ में 191AQI और राजगीर में 144 AQI है. साथ ही मुंगेर 184 AQI, औरंगाबाद 165, भागलपुर 160, बेगूसराय 154, सहरसा 153, किशनगंज 136, सासाराम 133, कटिहार 132, बक्सर 129, अररिया 126 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं.

