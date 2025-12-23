हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: कड़ाके की ठंड के साथ-साथ बिगड़ी बिहार की हवा, इस स्तर पर पहुंचा AQI

Bihar Weather: कड़ाके की ठंड के साथ-साथ बिगड़ी बिहार की हवा, इस स्तर पर पहुंचा AQI

Bihar Weather: बिहार में ठंड के साथ हवा भी जहरीली होती जा रही है. हाजीपुर में 258 AQI, पटना में 211-215 AQI, मोतिहारी में 240 AQI दर्ज किया गया है. प्रदूषण 200 से ऊपर चला गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पिछले कई दिनों से तापमान में गिरावट आई है और कड़ाके की ठंड कई जिलों में दर्ज की जा रही है. तो इस बीच राज्य का हवा भी खराब हो चुकी है. राज्य के कई जिलों में जहरीली हवा भी बह रही है. प्रदूषण विभाग की माने तो पटना, हाजीपुर, मोतिहारी जैसे शहरों में जहरीली हवा का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण से भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

जानकारी के अनुसार, आज मंगलवार (23 दिसंबर) की सुबह 8:00 बजे दर्ज की गई आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक जहरीली हवा का प्रकोप हाजीपुर में रहा यहां 258 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं.

पटना में कई जगहों पर दर्ज किया गया प्रदूषण

प्रदूषण विभाग के मुताबिक 100 से 200 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रहने पर खराब माना जाता है. तो 200 से 300 के बीच ज्यादा खराब हवा के संकेत हैं. वहीं 300 से ऊपर बहुत ज्यादा और नाजुक की स्थिति वाली आंकड़े हैं. हालांकि बिहार में अभी 300 से ऊपर कहीं भी प्रदूषण दर्ज नहीं किया गया है. लेकिन 100 से 300 के बीच कई जिले में दर्ज किया गया है. तो राजधानी पटना की भी स्थिति खराब दर्ज की गई है. पटना में कई जगहों पर प्रदूषण खराब दर्ज किए गए. सबसे अधिक पटना सिटी में तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के पास 215 AQI तो गांधी मैदान के पास 214 AQI, पटना एयरपोर्ट के पास 211 AQI प्रदूषण रहा तो इनकम टैक्स चौराहा के पास भी खराब स्थिति में दर्द की गई. यहां 189 AQI, इको पार्क के पास 156 AQI तो दानापुर स्टेशन के पास 174 AQI प्रदूषण रहा यह सभी खराब हवा के संकेत है.

इन लोगों को सावधानी बरतने की है जरूरत

इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी जहरीली हवा का प्रकोप दर्ज किए गए हैं  इसमें  मोतिहारी में 240 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं. तो मुजफ्फरपुर 239 AQI, आरा 226 AQI, गया 207 AQI है जो ज्यादा खराब हवा क्या संकेत है. प्रदूषण विभाग ने 200 से ऊपर AQI रहने वाले जगह पर सतर्कता के साथ बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दिया है. खासकर सांस की बीमारी और दमा जैसे रोगियों को पूरी तरह सावधानी बरतने की जरूरत है.

इन इलाकों में 200 से नीचे दर्ज किया गया आंकड़ा

वहीं 200 से नीचे दर्ज किए गए आंकड़ों में नालंदा जिले बिहार शरीफ में 191AQI और राजगीर  में  144 AQI है. साथ ही मुंगेर 184 AQI, औरंगाबाद 165, भागलपुर 160, बेगूसराय 154, सहरसा 153, किशनगंज 136, सासाराम 133, कटिहार 132, बक्सर 129, अररिया 126 AQI प्रदूषण दर्ज किए गए हैं.

ये भी पढ़िए 'बाबूजी के लिए ले जा रहे थे, बीमार हैं', शराब के साथ पकड़ाया जवान, SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Published at : 23 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Tags :
AQI BIHAR NEWS BIHAR WEATHER AQI 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
बॉलीवुड
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा, बोलीं- 'तेजाब के बाद सब बदल गया'
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा
जनरल नॉलेज
Budget 2026: कौन तैयार करता है देश का बजट तैयार, जानें क्या होती है प्रकिया?
कौन तैयार करता है देश का बजट तैयार, जानें क्या होती है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
Video: गधे पर लगातार चांटे बरसा रहा था मालिक, बेजुबान ने ऐसा सिखाया सबक कि लगाने लगा गुहार- वीडियो वायरल
गधे पर लगातार चांटे बरसा रहा था मालिक, बेजुबान ने ऐसा सिखाया सबक कि लगाने लगा गुहार- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए... पढ़ें अटल बिहारी वाजपेयी के ये फेमस कोट्स
इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए... पढ़ें अटल बिहारी वाजपेयी के ये फेमस कोट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget