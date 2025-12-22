'बाबूजी के लिए ले जा रहे थे, बीमार हैं', शराब के साथ पकड़ाया जवान, SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

बिहार में शराबबंदी है लेकिन अवैध तरीके से धंधा भी हो रहा है और पीने वाले पी रहे हैं. ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है. सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को वर्दी में एक होमगार्ड के जवान के बैग से शराब निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने तुरंत इसकी जांच कराई और एक्शन भी लिया.

जांच में पता चला कि बिस्फी थाने में प्रतिनियुक्त बिहार होमगार्ड के जवान सुशील कुमार का वीडियो है. इसके बाद तत्काल उसे निलंबित कर दिया गया. साथ ही बर्खास्तगी की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया. थानाध्यक्ष (औंसी थाना) को मामला दर्ज करने एवं होमगार्ड जवान को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया गया.

सबसे पहले समझें वायरल वीडियो में क्या है…

बीते रविवार (21 दिसंबर, 2025) से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था. इसमें यह दिख रहा है कि होमगार्ड के जवान को एक शख्स रोकता है. वह इसके बाद जवान को कहता है कि वह अपना बैग चेक कराए. बाइक लगाकर वह बैग दिखाने लगता है. इस दौरान बैग से शराब की बोतल मिलती है.

फिर होमगार्ड के जवान और युवक में काफी बहस होती है. इस बीच होमगार्ड के जवान ने कहा कि उसके बाबूजी बीमार हैं. उनके लिए वह शराब ले जा रहा है. कभी-कभी वो पी लेते हैं. वीडियो बनता देख होमगार्ड के जवान ने शराब की बोतल को कुछ दूर फेंक दिया. इसके बाद कुछ देर और बहस होती है. फिर जवान बाइक से चला जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सोमवार को मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार को प्राप्त हुआ. उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि बिस्फी थाने में प्रतिनियुक्त बिहार होमगार्ड का जवान अपने बैग में शराब जैसा मादक पदार्थ का एक बोतल लेकर जा रहा है. प्रारंभिक जांच में वीडियो में दिखाया गया तथ्य सत्य पाया गया. इस संदर्भ में बिहार होमगार्ड सिपाही सं. 310442 सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नौकरी से बर्खास्तगी की प्रक्रिया की जा रही है.

