बिहार में 3 दिन आफत की बारिश! 24-25 सितंबर को भारी अलर्ट

बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य में अगले कई दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है. 23 सितंबर को कई इलाकों में बारिश, गरज और तेज हवाओं की संभावना है. इसके बाद 24 और 25 सितंबर को बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है, जबकि 26 सितंबर को भी कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

बुधवार यानी 23 सितंबर 2026 को बिहार के कई हिस्सों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. पटना में भी बारिश और तेज झोंकेदार हवाओं का पूर्वानुमान है. IMD के पटना एयरपोर्ट पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी है.

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24-25 सितंबर को बढ़ेगी बारिश की तीव्रता

मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 सितंबर को बिहार में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. 24 सितंबर को राज्य में बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है. 25 सितंबर को भी बहुत भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बन सकती है'.

24 सितंबर को उत्तर बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और बेगूसराय में तेज मौसम गतिविधि की संभावना बताई गई है.

पटना में भी बदलेगा मौसम

दक्षिण बिहार में भी बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. पटना के लिए 24 सितंबर को बारिश या गरज के साथ बौछारें और वज्रपात का पूर्वानुमान है. 25 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है. पटना में 22 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री दर्ज हुआ था, जबकि 23 सितंबर के लिए अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री रहने का अनुमान है.

26 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर

IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार 26 सितंबर को बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है. इसके बाद भी 27 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश तथा 28-29 सितंबर को गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम के अपडेट पर नजर रखने और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह है.

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