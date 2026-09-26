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बिहार में आज भी झमाझम बारिश, 26 जिलों में अलर्ट; 27 सितंबर तक अलर्ट रहें

बिहार में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा. 26 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भारी बारिश की चेतावनी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 09:38 AM (IST)
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बिहार में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश का दौर आज यानी शनिवार (26 सितंबर 2026) को भी बना रहेगा, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की स्थिति रह सकती है. आईएमडी ने 26 सितंबर के लिए बिहार में भारी बारिश और आंधी-वज्रपात की चेतावनी जारी की है. वहीं, 27 सितंबर से मौसम में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

आज पश्चिमी और मध्य बिहार के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय समेत कई जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है.

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पटना में बादल छाए रहने के आसार

राजधानी पटना में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के पटना पूर्वानुमान में 26 सितंबर को सामान्य रूप से बादल छाए रहने और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना जताई गई है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट बनी हुई है. पटना में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

24 घंटे में कई जगह भारी बारिश

बीते 24 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई. सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में 144 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. खगड़िया के बलतारा में 116.2 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 110.6 मिमी और पश्चिम चंपारण के बगहा में 98.2 मिमी बारिश हुई. पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुंगेर, गोपालगंज, सीवान, बेगूसराय, कटिहार और सहरसा में भी कई स्थानों पर 65 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई. तेज बारिश और हवा के बीच खगड़िया और अररिया में मौतों की सूचना भी सामने आई है.

27 सितंबर से बढ़ सकता है तापमान

आईएमडी के मुताबिक 27 सितंबर से बिहार में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. पटना में 27 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, 27 सितंबर से तापमान में दो से चार डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है. 28 सितंबर को भी राज्य में किसी बड़े बारिश अलर्ट का पूर्वानुमान नहीं है. यानी तीन दिनों की बारिश के बाद अब धीरे-धीरे मौसम साफ होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- पटना: CMO अधिकारी के खिलाफ FIR, जमुई पीड़िता की तस्वीर शेयर करने का आरोप

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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