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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के DGP विनय कुमार हटेंगे, सम्राट सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बिहार के DGP विनय कुमार हटेंगे, सम्राट सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बिहार के डीजीपी विनय कुमार बीते 15 सितंबर से छुट्टी पर गए हैं. खबर है कि विनय कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा. इसके लिए सीएम सम्राट ने शुक्रवार को बैठक की.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Sep 2026 10:55 PM (IST)
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बिहार के डीजीपी विनय कुमार अपने पद से हटेंगे. विनय कुमार 15 सितंबर से 21 दिनों के अर्जित अवकाश पर गए हैं. इस बीच सम्राट सरकार ने शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को बड़ा फैसला लिया. विनय कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने की तैयारी है. 

शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) की शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर बैठक की. इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे. डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी रहे. बैठक में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर विनय कुमार के लिए सहमति बनी. अब नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है.

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अंजनी कुमार सिंह बनेंगे राज्य सूचना आयुक्त

इसके साथ ही खबर है कि अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा. वे न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं. मौजूद मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल जून में ही समाप्त हो चुका है. 

यह भी पढ़ें- जन सुराज ने कर दी बड़ी मांग, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'

पांच अक्टूबर तक छुट्टी पर डीजीपी विनय कुमार

बता दें कि विनय कुमार का अवकाश 15 सितंबर से पांच अक्टूबर तक है. विनय कुमार के अवकाश की अवधि के दौरान बिहार पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भारतीय पुलिस सेवा की 1991 बैच की अधिकारी प्रीता वर्मा को सौंपा गया है. प्रीता वर्मा वर्तमान में महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार के पद पर कार्यरत हैं. बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर यह अतिरिक्त प्रभार 15 सितंबर से प्रभावी है जो डीजीपी विनय कुमार के पांच अक्टूबर को अवकाश से लौटने तक जारी रहेगा.

प्रीता वर्मा अगले छह महीने तक इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगी. इसके बाद अगले साल बिहार को नया डीजीपी मिलेगा. विनय कुमार की बात करें तो वे 1991 बैच के अधिकारी हैं. बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं. इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है. पिता शिक्षक थे. 

यह भी पढ़ें- 'सम्राट चौधरी को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए', बिहार के CM पर कौन भड़का?

Input By : आईएएनएस से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Vinay Kumar BIHAR NEWS
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