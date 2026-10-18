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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के मुरीद हुए एस.एस. राजामौली, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की जमकर की तारीफ

'रामायण' के मुरीद हुए एस.एस. राजामौली, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की जमकर की तारीफ

फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली ने रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण’ की तारीफ की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की 'रामायणम्' पार्ट 1 की रिलीज में अब महज ढाई हफ्ते बाकी हैं और फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, दिग्गज फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली ने फिल्म की टीम का उत्साह बढ़ाया है अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

'रामायण' के मुरीद हुए एस.एस. राजामौली
'आरआरआर' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के निर्देशक राजामौली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'रामायण एक ऐसी कहानी है, जिसे सुनाने की इच्छा हर भारतीय कहानीकार के मन में बचपन से ही होती है. ये देखकर खुशी होती है कि नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा इसे इतने भव्य स्तर पर पर्दे पर ला रहे हैं. हर कलाकार ने इन कालजयी किरदारों को गहराई के साथ जीवंत किया है. 5 नवंबर का इंतजार है. पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं.'

'रामायण' की कास्ट
बता दें, नितेश तिवारी के निर्देशन और श्रीधर राघवन की सह-लेखन में बनी 'रामायण' पार्ट 1 में रणबीर कपूर अयोध्या के राजकुमार राम, साई पल्लवी सीता और कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. यश इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं.

इसके अलावा, फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार 'रामायण' को दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है. इसमें  IMAX स्क्रीनिंग भी शामिल होंगी.

5 नवंबर को रिलीज होगी 'रामायण'
फिल्म का पहला पार्ट इस साल 5 नवंबर को थिएटर्स में  रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
:Ramayana
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