'रामायण' के मुरीद हुए एस.एस. राजामौली, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की जमकर की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की 'रामायणम्' पार्ट 1 की रिलीज में अब महज ढाई हफ्ते बाकी हैं और फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, दिग्गज फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली ने फिल्म की टीम का उत्साह बढ़ाया है अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

'रामायण' के मुरीद हुए एस.एस. राजामौली

'आरआरआर' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के निर्देशक राजामौली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'रामायण एक ऐसी कहानी है, जिसे सुनाने की इच्छा हर भारतीय कहानीकार के मन में बचपन से ही होती है. ये देखकर खुशी होती है कि नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा इसे इतने भव्य स्तर पर पर्दे पर ला रहे हैं. हर कलाकार ने इन कालजयी किरदारों को गहराई के साथ जीवंत किया है. 5 नवंबर का इंतजार है. पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं.'

#Ramayana is a story every Indian storyteller grows up aspiring to tell. It's a joy to see @niteshtiwari22 and @malhotra_namit bring it to the screen on such a grand scale. Each actor brings these timeless characters to life with depth. Looking forward to 5th November. Best wishes to the entire team. https://t.co/zRAQ54SfJm — rajamouli ss (@ssrajamouli) October 17, 2026

'रामायण' की कास्ट

बता दें, नितेश तिवारी के निर्देशन और श्रीधर राघवन की सह-लेखन में बनी 'रामायण' पार्ट 1 में रणबीर कपूर अयोध्या के राजकुमार राम, साई पल्लवी सीता और कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. यश इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं.

इसके अलावा, फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार 'रामायण' को दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है. इसमें IMAX स्क्रीनिंग भी शामिल होंगी.

5 नवंबर को रिलीज होगी 'रामायण'

फिल्म का पहला पार्ट इस साल 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज होगी.