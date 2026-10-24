बिहार में करवट लेगा मौसम! वज्रपात और तेज हवाएं... भारी बारिश का अलर्ट

बिहार में मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग की मानें तो वज्रपात और तेज हवाओं के चलने के साथ-साथ भारी बारिश की संभावना है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

राज्य में 28 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है. 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस अवधि में राज्य के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार सतही हवा चलने की संभावना है.

लोगों से की गई सावधानी बरतने की अपील

आंधी-तूफान, बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है वज्रपात के चलते इंसानों और पशुधन की हानि हो सकती है, इसलिए लोगों से विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है. मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंधी और वज्रपात से खेतों में खड़ी फसलों और फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

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फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह

तेज हवा और खराब मौसम के चलते झुग्गी-झोपड़ियों, टिन की छतों और कच्चे मकानों को क्षति पहुंच सकती है. दूसरी ओर वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई का समय है, इसलिए यह सलाह दी गई है कि किसान अपनी पकी हुई फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें. खेतों में कटी या खुले में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बारिश से नुकसान हो सकता है.

सुझाव दिया गया है कि यदि अत्यधिक आवश्यक न हो, तो इस अवधि में कटाई का कार्य स्थगित रखें और मौसम सामान्य होने पर ही कटाई करें. आकाशीय बिजली चमकने और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, जलाशयों और बिजली के खंभों के पास बिल्कुल न जाएं.

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