बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह बुधवार (25 नवंबर, 2026) को पटना पहुंचे. वे मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होंगे. पटना से हेलीकॉप्टर से नदवां जाएंगे. वहां हेलीपैड बनाया गया है. हेलीकॉप्टर के उतरने का सिलसिला वहां शुरू हो गया है. इस बीच पटना पहुंचने पर बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात की.

उन्होंने कहा, "अनंत सिंह की बेटी की शादी है उसमें जा रहे हैं. हेलीकॉप्टर से यहां से जाएंगे… आ गया है. शादी में शामिल होने के बाद गोरखपुर जाएंगे. वहां एक कार्यक्रम है." उनसे पूछा गया कि क्या अनंत सिंह ने हेलीकॉप्टर को भेजा है? इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने हंसते हुए कहा, "हमारा है… समझो उन्हीं का है."

बृजभूषण शरण सिंह बोले- परिवार से पुराना रिश्ता

बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला था. अनंत सिंह के बच्चे हमारे यहां आते-जाते हैं. हर कार्यक्रम में आते-जाते हैं. परिवार से पुराना संबंध है. बेटी की शादी है तो निमंत्रण मिला है तो भाग लेने के लिए आए हैं.

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आगे एक सवाल किया गया कि इस शादी की देश-विदेश में चर्चा हो रही है. इस पर उन्होंने कहा कि ये तो आप (मीडिया) लोग दिखा रहे हैं. पानी बरस रहा तो उसे भी दिखा रहे हैं, मिट्टी को बराबर किया जा रहा है तो उसे भी दिखा रहे हैं. इतना कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह हंसते हुए चले गए.

उधर शादी में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी नदवां पहुंचे हैं. जेडीयू ने भले अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है लेकिन ऐसे मौकों पर किसी का पहुंचकर आशीर्वाद देना ही एक अलग संदेश छोड़कर जाता है.

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