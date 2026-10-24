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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'

अनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'

अनंत सिंह के पार्टी से निकाले जाने को लेकर जन सुराज का कहना है कि निष्काषण को अनुशासनात्मक और स्वाभाविक कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए. पढ़िए पार्टी ने और क्या कुछ कहा है

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Oct 2026 09:47 PM (IST)
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अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी विरोध काम करने की 'सजा' देते हुए छह साल के लिए निकाल दिया है. यह कार्रवाई जन सुराज के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार के समर्थन को लेकर की गई है. अब इस पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया आई है. पार्टी नेता ने अपने बयान में गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम लिया है.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह का कहना है, "ये बिहार एनडीए में उपजे कलह का परिणाम है, ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवाल से उपजा हुआ एक साइड इफेक्ट है, जिसे जन सुराज बिहार NDA के आंतरिक विषय के तौर पर देखता है." 

'NDA का असहज होना स्वाभाविक'

कुमार सौरभ ने बयान जारी करते हुए कहा, "मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपने अंतरात्मा की आवाज और पूर्व में अपने राजनैतिक अहित को ध्यान में रखते हुए जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को पटना स्नातक सीट पर अपना समर्थन दिया था. इसे NDA का असहज होना स्वाभाविक था. देर-सवेर अनंत सिंह के निष्काषण को भी एक अनुशासनात्मक और स्वाभाविक कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए." 

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को JDU ने दिया करारा जवाब, '...वे पराकाष्ठा को पार गए'

'वर्तमान में चल रही बॉस की लड़ाई'

उन्होंने कहा, "बिहार NDA की आपसी खींचतान पूरी तरह से सामने है. JDU में नीतीश जी के बाद BOSS कौन है की लड़ाई वर्तमान में चल रही है." 

'अमित शाह जेडीयू के नए बॉस'

कुमार सौरभ ने कहा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्व में ही कहा है कि अमित शाह JDU के नए BOSS हैं. वही वर्तमान समय में JDU को दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं. बाकी ललन सिंह और संजय झा के गुट का आपस में सिर फुटौवल चलता रहेगा. आने वाले समय में JDU बिहार में BJP के एक आनुषंगिक संगठन (मतलब JDU रह कर भी सिर्फ BJP के एक विंग की तरह काम करेगा) के तौर पर कार्य करती रहेगी.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह JDU का…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Anant Singh Jan Suraaj BIHAR NEWS
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