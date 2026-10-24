अनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'

अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी विरोध काम करने की 'सजा' देते हुए छह साल के लिए निकाल दिया है. यह कार्रवाई जन सुराज के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार के समर्थन को लेकर की गई है. अब इस पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया आई है. पार्टी नेता ने अपने बयान में गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम लिया है.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह का कहना है, "ये बिहार एनडीए में उपजे कलह का परिणाम है, ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवाल से उपजा हुआ एक साइड इफेक्ट है, जिसे जन सुराज बिहार NDA के आंतरिक विषय के तौर पर देखता है."

'NDA का असहज होना स्वाभाविक'

कुमार सौरभ ने बयान जारी करते हुए कहा, "मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपने अंतरात्मा की आवाज और पूर्व में अपने राजनैतिक अहित को ध्यान में रखते हुए जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को पटना स्नातक सीट पर अपना समर्थन दिया था. इसे NDA का असहज होना स्वाभाविक था. देर-सवेर अनंत सिंह के निष्काषण को भी एक अनुशासनात्मक और स्वाभाविक कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए."

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'वर्तमान में चल रही बॉस की लड़ाई'

उन्होंने कहा, "बिहार NDA की आपसी खींचतान पूरी तरह से सामने है. JDU में नीतीश जी के बाद BOSS कौन है की लड़ाई वर्तमान में चल रही है."

'अमित शाह जेडीयू के नए बॉस'

कुमार सौरभ ने कहा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्व में ही कहा है कि अमित शाह JDU के नए BOSS हैं. वही वर्तमान समय में JDU को दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं. बाकी ललन सिंह और संजय झा के गुट का आपस में सिर फुटौवल चलता रहेगा. आने वाले समय में JDU बिहार में BJP के एक आनुषंगिक संगठन (मतलब JDU रह कर भी सिर्फ BJP के एक विंग की तरह काम करेगा) के तौर पर कार्य करती रहेगी.

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