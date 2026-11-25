बिहार की महिलाओं को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की विवादित बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. स्टैंड-अप कॉमेडियन ने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं द्वारा मांग में लगाए जाने वाले सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इसके साथ-साथ बिहारी महिलाओं और हरियाणवी पुरुषों को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था.

वहीं उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. इस मामले में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी यश माहेश्वरी पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर लोग बिहार के मुख्यमंत्री और पुलिस से कॉमेडियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

RJD ने सरकार से की कार्रवाई करने की मांग

दरअसल, यश माहेश्वरी ने अपने बयान में कहा था कि बिहारी महिलाएं पिटने में एक्सपर्ट हैं और हरियाणवी पुरुष उन्हें पीटने में. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगर बिहार की सभी लड़कियों की शादी हरियाणा के लड़कों से करा दी जाए तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन की समस्या हल हो जाएगी. उनकी इस टिप्पणी को बिहार की महिलाओं का अपमान बताते हुए सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा है. साथ ही छठ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व से जुड़ी परंपरा पर टिप्पणी करने को लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है.

राजद ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यश माहेश्वरी ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो माफी के लायक नहीं है. पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके बयान से धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है. RJD ने बिहार सरकार से तत्काल मामले का संज्ञान लेने और कॉमेडियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

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कांग्रेस ने कॉमेडियन से की छठ पूजा करने की अपील

वहीं, बिहार कांग्रेस ने भी यश माहेश्वरी को निशाने पर लिया. पार्टी ने उनसे बिहार आकर एक बार छठ पूजा करने की अपील की. कांग्रेस ने कहा कि उन्हें न तो बिहारी महिलाओं का अपमान करना चाहिए और न ही हरियाणवी लड़के-लड़कियों का. पार्टी ने टिप्पणी को छोटी सोच बताते हुए कहा कि ऐसी बातें किसी को बड़ा नहीं बनातीं. हर व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने के बजाय अपना सम्मान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए.