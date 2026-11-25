बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच तेज हो गई है. मुख्य आरोपी ठेकेदार रिशु श्री के करीबी सहयोगी विपुल वैभव बुधवार (25 नवंबर) को ED कार्यालय पहुंचा. वह दो समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ था. तीसरे समन के बाद वह अधिकारियों के सामने हाजिर हुआ है.

ED की टीम उससे पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि विपुल अपने बचाव में कुछ दस्तावेज भी लेकर पहुंचा है. हालांकि, उसने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.

जांच एजेंसी के मुताबिक, रिशु श्री ने पूछताछ के दौरान विपुल वैभव का नाम लिया था. आरोप है कि विपुल टेंडर हासिल करने और अधिकारियों से संपर्क साधने में उसकी मदद करता था. वह सरकारी अधिकारियों के पास भी जाता था. ED अब विपुल से टेंडर प्रक्रिया और अधिकारियों के साथ उसके संबंधों को लेकर सवाल कर रही है.

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छोटे गांव से करोड़ों की संपत्ति तक पहुंचने की चर्चा

विपुल वैभव पूर्वी चंपारण के रक्सौल अनुमंडल स्थित अदापुर गांव का रहने वाला है. उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे. बताया जाता है कि विपुल पहले छोटे-मोटे सीरियल में अभिनय करता था. बाद में रिशु श्री के कार्यालय में काम करने लगा. आरोपों के मुताबिक, इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली. मोतिहारी में उसके आलीशान मकान की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, इन संपत्तियों और कमाई से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

पांच गिरफ्तार, IAS अधिकारियों से भी पूछताछ

ED इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें मुख्य आरोपी रिशु श्री भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी 28 मई 2026 को हुई थी. इसके अलावा वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास भी गिरफ्तार किए गए हैं. नगर विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को भी SVU ने गिरफ्तार किया था.

18 नवंबर 2026 को वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद किशोर से ED ने करीब छह घंटे पूछताछ की थी. संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार, योगेश कुमार सागर, अभिलाषा कुमारी शर्मा और सुनील यादव के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

दो IAS अधिकारी निलंबित, 27 नवंबर को सुनवाई

टेंडर घोटाले में ठेकेदार के खर्च पर विदेश यात्रा और टेंडर प्रभावित करने के आरोपों के बाद IAS अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित किया जा चुका है. SVU ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. वहीं, पटना हाईकोर्ट ने जांच पर सख्त रुख अपनाया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होनी है.

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