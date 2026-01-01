बिहार में नए साल के पहले दिन ठंड से मिली हल्की राहत, आज इन जिलों में रहेगा कोल्ड डे का अलर्ट

नया वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो गई है. आज 1 जनवरी गुरुवार को राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री को बढ़ोतरी रहने के साथ दिन में धूप निकलने की संभावना है और नया साल का सेलिब्रेट करने वाले के लिए राहत वाली खबर है. तो वही उत्तर बिहार के कई जिलों में सीट दिवस रहने की चेतावनी दी गई है. इनमें खासकर पश्चिमी इलाके के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण तो मध्य के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में आज ठंड ज्यादा रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 जनवरी तक कई जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी रहने का पूर्वानुमान है. लेकिन 3 जनवरी के बाद पटना सहित कई जिलों में एक बार फिर कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है. आगामी 10 जनवरी तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

बिहार में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

जानकारी के अनुसार, ठंड में अभी दो-तीन दिनों तक कमी रहेगी लेकिन कुहासा अधिकांश जिलों में छाए रहने की पूरी संभावना है. आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, गया, नालंदा, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज में बहुत ज्यादा कुहासा घना कुहासा छाए रहने का चेतावनी दी गई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हलांकि न्यूनतम तापमान यानी रात्रि और सुबह में ठंड में विशेष कमी की संभावना नहीं है. बीते बुधवार को 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो गया जी में दर्ज किया गया. राज्य का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 13.4 डिग्री के बीच रहा. 10 जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज की गई.

किशनगढ़ में 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया तापमान

बीते बुधवार को राज्य का अधिकतम तापमान में कई जिलों में बढ़ोतरी रही है खासकर पटना में पूरे दिन धूप निकले और ठंड से राहत मिली. पटना में 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 18.3 डिग्री सेल्सियस दिन का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान किशनगढ़ में 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. हालांकि उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके में दिन का तापमान में गिरावट रहा और पूरे दिन ठंड रही है. सबसे कम दिन का अधिकतम तापमान मोतिहारी में 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

साल 2025 में कैसा रहा मौसम

इस पर नजर डालें तो 13 दिनों तक शीतलहर बनी हुई थी तो 6 दिन अत्यधिक शीतलहर वाली ठंड रही थी और कड़ाके की ठंड पूरे बिहार को झेलना पड़ा था. तो 7 दिनों तक भीषण गर्मी भी 2025 में लोगों को झेलनी पड़ी थी तो पांच रात्रि गर्मी से लोग ज्यादा परेशान रहे थे. इस बार राज्य में वर्ष भी अधिक हुई थी. 2025 में 686.3 मिली मीटर वर्षा दर्ज हुई थी. 74 जगह पर भारी बरसात दर्ज हुई थी तो 60 जगह पर बहुत ज्यादा भारी बारिश तो 24 जगह पर अत्यंत भारी बारिश 5 अक्टूबर 2025 को दर्ज की गई थी. राज्य में सबसे अधिक तापमान गया और डेहरी में 27 अप्रैल को 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा था जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गया जी में 31 दिसंबर यानी कल बुधवार को 5 डिग्री के साथ दर्ज की गई. 2025 में 149 दिनों तक वज्रपात की घटनाएं का रिपोर्ट दर्ज किया गया.

