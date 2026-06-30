बिहार में पिछले कई दिनों से चली आ रही उमस भरी गर्मी अब राहत मिला है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने से राज्य के तापमान में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. सोमवार को कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली.

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूरे बिहार में वर्षा, मेघ गर्जन और तेज हवाओं का दौर रहेगा. दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के पश्चिमी-मध्य इलाकों में पटना समेत 26 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की चेतावनी जारी की गई है.

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14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, सुबह से बारिश शुरू

सुबह 5:50 से 9:25 बजे तक पटना सहित 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. इन जिलों में पटना के पूर्वी इलाके (बाढ़, बेलछी, मोकामा, घोसवरी), खगड़िया, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, सारण, जमुई और सिवान शामिल हैं. इन क्षेत्रों में सुबह से ही वर्षा की शुरुआत हो चुकी है.

सोमवार को सबसे अधिक बारिश सुपौल में

सोमवार को राज्य में सबसे अधिक बारिश सुपौल में 196.4 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो अत्यधिक भारी श्रेणी में आती है. पूर्णिया में 104.2 मिमी, अररिया में 96 मिमी, वैशाली में 76.4 मिमी और मधुबनी में 70.2 मिमी बारिश हुई. राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिनों की तुलना में 4.02 डिग्री कम है. सबसे अधिक गिरावट बक्सर में 9.2 डिग्री दर्ज की गई.

आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी

मौसम विभाग ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में बहुत अधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में भारी बारिश व तेज हवा की संभावना है. पूर्वी जिलों (अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आदि) में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 2 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है.

कृषि और आमजन पर असर

बारिश से किसानों को राहत मिली है. सूखे की आशंका कम हुई है. हालांकि तेज हवा और भारी बारिश से कहीं-कहीं नुकसान की भी आशंका है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, बिजली के खंभों और पानी भरे इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.

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