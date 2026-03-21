अचानक बदला बिहार के कई शहरों का मौसम, आंधी-बारिश के साथ वज्रपात, दो लोगों की मौत

बिहार में शुक्रवार (20 मार्च) दोपहर के बाद से मौसम ने अचानक करवट ले ली. दिन में भले ही तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन शाम होते-होते तेज हवाओं और बादलों ने पूरे प्रदेश का माहौल बदल दिया. कई जिलों में तीन से चार बजे के बाद तेज हवा चलनी शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने शनिवार (21 मार्च) सुबह से ही कई जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है. खासकर उत्तर और दक्षिण बिहार के इलाकों में तेज हवा, हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है.

पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली और गोपालगंज समेत कई जिलों में सुबह 10 बजे तक बारिश और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है.

कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, ओलावृष्टि होने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही बिजली गिरने का खतरा भी ज्यादा बना हुआ है.

शुक्रवार शाम को मौसम और ज्यादा बिगड़ गया था. राज्य के 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था. गया, सासाराम और औरंगाबाद समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई. वहीं कटिहार, अररिया और वैशाली में ओले भी गिरे.

सबसे दुखद खबर गया जिले से आई, जहां वज्रपात की चपेट में आने से वजीरगंज और डुमरिया में दो लोगों की मौत हो गई. जिन जिलों में रेड अलर्ट था, उनमें अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल और वैशाली शामिल रहे.

तापमान में हल्की गिरावट

शुक्रवार को दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रात के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को दिन के तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट रहने की संभावना है.

राजगीर (नालंदा) में अधिकतम तापमान 36.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना में 33.6 डिग्री रहा. वहीं सबसे कम तापमान मधेपुरा में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

रविवार से मौसम सामान्य होने की उम्मीद

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार तक खराब मौसम का असर देखने को मिलेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार से मौसम सामान्य हो सकता है. फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है.

बिहार में फिलहाल मौसम पूरी तरह बदला हुआ है. तेज हवा, बारिश और वज्रपात को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.