हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में शाम 5 बजे ही टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, पिछली बार से अधिक मतदान

बिहार में शाम 5 बजे ही टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, पिछली बार से अधिक मतदान

Bihar Voting Percentage: बिहार में शाम पांच बजे तक 60.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. 2020 के चुनाव में इन्हीं 121 सीटों पर 55.81 फीसदी वोटिंग हुई थी.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार (06 नवंबर) को 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस बार प्रदेश में शाम पांच बजे तक ही पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया. शाम पांच बजे तक राज्य में 60.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. पिछली बार इन 121 सीटों पर कुल 55.81 फीसदी वोटिंग हुई थी.

2020 में 58.7 फीसदी वोटिंग हुई थी

2020 के चुनाव में 243 सीटों पर 58.7 फीसदी वोटिंग हुई थी. वहीं, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुल 56.9 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. पहले फेज के चुनाव में 18 जिलों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शाम 5 पांच बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय में सबसे अधिक 67.32 फीसदी मतदान हुआ. खगड़िया में 60.65 फीसदी वोटिंग हुई. गोपालगंज में 64.96 फीसदी, दरभंगा में 58.38 फीसदी, नालंदा में 57.58, पटना में 55.02, भोजपुर में 53.24 फीसदी, बक्सर में 55.10 फीसदी लोगों ने वोट डाला.

इसके अलावा मधेपुरा में 65.74 फीसदी, मुंगेर में 54.90, मुजफ्फरपुर में 64.63 फीसदी, लखीसराय में 62.76, वैशाली में 59.45, शेखपुरा में 52.36, समस्तीपुर में 66.65, सहरसा में 62.65, सारण में 60.90 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है.

प्रमुख सीटों पर कितनी वोटिंग?

अगर प्रमुख उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो राघोपुर में 64.01 फीसदी वोटिंग हुई है. यहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से प्रत्याशी हैं, जहां 54.88 फीसदी मतदान हुआ.इसके अलावा, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी चुनाव मैदान में हैं, जहां शाम 5 बजे तक 58.33 फीसदी मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है. 

विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से उम्मीदवार हैं, जहां 60.51 फीसदी वोट डाले गए. खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 56.32 फीसदी मतदान हुआ है. 

मैथिली ठाकुर अलीनगर से प्रत्याशी हैं, जहां 58.05 फीसदी वोटिंग हुई है. अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां 60.16 फीसदी वोट पड़े हैं.वहीं, भोरे (उम्मीदवार प्रीति किन्नर) सीट पर 61.05 फीसदी, सीवान (मंगल पांडे) सीट पर 57.38 फीसदी, सरायरंजन (विजय कुमार चौधरी) सीट पर 70.19 फीसदी, लालगंज (मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला) सीट पर 60.17 फीसदी और रघुनाथपुर (शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब) सीट पर 51.18 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े

बेगूसराय - 59.82

भोजपुर - 50.07

बक्सर - 51.69

दरभंगा - 51.75

गोपालगंज - 58.17

खगड़िया - 54.77

लखीसराय - 57.39

मधेपुरा - 55.96

मुंगेर - 52.17

मुजफ्फरपुर - 58.40

नालंदा - 52.32

पटना - 48.69

सहरसा - 55.22

समस्तीपुर - 56.35

सारण - 54.60

शेखपुरा - 49.37

सीवान - 50.93

वैशाली - 53.63

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 06 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
हेल्थ
Women Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
यूटिलिटी
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget