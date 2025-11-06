बिहार में शाम 5 बजे ही टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, पिछली बार से अधिक मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार (06 नवंबर) को 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस बार प्रदेश में शाम पांच बजे तक ही पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया. शाम पांच बजे तक राज्य में 60.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. पिछली बार इन 121 सीटों पर कुल 55.81 फीसदी वोटिंग हुई थी.

2020 में 58.7 फीसदी वोटिंग हुई थी

2020 के चुनाव में 243 सीटों पर 58.7 फीसदी वोटिंग हुई थी. वहीं, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुल 56.9 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. पहले फेज के चुनाव में 18 जिलों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शाम 5 पांच बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय में सबसे अधिक 67.32 फीसदी मतदान हुआ. खगड़िया में 60.65 फीसदी वोटिंग हुई. गोपालगंज में 64.96 फीसदी, दरभंगा में 58.38 फीसदी, नालंदा में 57.58, पटना में 55.02, भोजपुर में 53.24 फीसदी, बक्सर में 55.10 फीसदी लोगों ने वोट डाला.

इसके अलावा मधेपुरा में 65.74 फीसदी, मुंगेर में 54.90, मुजफ्फरपुर में 64.63 फीसदी, लखीसराय में 62.76, वैशाली में 59.45, शेखपुरा में 52.36, समस्तीपुर में 66.65, सहरसा में 62.65, सारण में 60.90 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है.

प्रमुख सीटों पर कितनी वोटिंग?

अगर प्रमुख उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो राघोपुर में 64.01 फीसदी वोटिंग हुई है. यहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से प्रत्याशी हैं, जहां 54.88 फीसदी मतदान हुआ.इसके अलावा, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी चुनाव मैदान में हैं, जहां शाम 5 बजे तक 58.33 फीसदी मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है.

विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से उम्मीदवार हैं, जहां 60.51 फीसदी वोट डाले गए. खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 56.32 फीसदी मतदान हुआ है.

मैथिली ठाकुर अलीनगर से प्रत्याशी हैं, जहां 58.05 फीसदी वोटिंग हुई है. अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां 60.16 फीसदी वोट पड़े हैं.वहीं, भोरे (उम्मीदवार प्रीति किन्नर) सीट पर 61.05 फीसदी, सीवान (मंगल पांडे) सीट पर 57.38 फीसदी, सरायरंजन (विजय कुमार चौधरी) सीट पर 70.19 फीसदी, लालगंज (मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला) सीट पर 60.17 फीसदी और रघुनाथपुर (शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब) सीट पर 51.18 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े

बेगूसराय - 59.82

भोजपुर - 50.07

बक्सर - 51.69

दरभंगा - 51.75

गोपालगंज - 58.17

खगड़िया - 54.77

लखीसराय - 57.39

मधेपुरा - 55.96

मुंगेर - 52.17

मुजफ्फरपुर - 58.40

नालंदा - 52.32

पटना - 48.69

सहरसा - 55.22

समस्तीपुर - 56.35

सारण - 54.60

शेखपुरा - 49.37

सीवान - 50.93

वैशाली - 53.63