Bihar Election 2025: कुम्हरार से BJP विधायक अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटा? बोले- '25 वर्षों में…'

पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा सीट से विधायक अरुण कुमार सिन्हा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे. इस सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत कर कई बार वे विधायक बने हैं लेकिन इस बार मौका किसी और को मिलने जा रहा है. पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन अरुण कुमार सिन्हा ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2205) को खुद ही एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे.

अरुण सिन्हा ने लिखा, "आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लडूंगा, लेकिन संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा. पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो विश्वास एवं सहयोग दिया उसका सदा आभारी रहूंगा. कार्यकर्ता सर्वो परी, संगठन सर्वों परी."

बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है. जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीट पर लड़ेगी. वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिलीं हैं. 6-6 सीटें मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है. सूत्रों के मुताबिक अरुण सिन्हा को सिंबल नहीं मिला है. इस बीच उन्होंने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा से पहले ही अपनी दावेदारी से वे पीछे हट गए हैं.