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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें

डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें

सीजेपी के नेता आशुषोत रांका ने असम में स्कूलों को दी नई गाइडलाइन्स को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 30 Sep 2026 10:38 AM (IST)
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सीजेपी के नेता आशुषोत रांका ने एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधा है. रांका असम में स्कूलों की स्थिति और SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे हैं. गुवाहाटी में सीजेपी की मीटिंग से पहले उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. अब सीएम के स्कूल में बैन को लेकर हमला बोला है.

आशुतोष रांका ने असम के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर आई नई गाइडलाइन पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- हिमंत और उनकी टीम इंस्टाग्राम पर अपने स्कूलों के बारे में रील्स बनाने में व्यस्त हैं, जबकि साथ ही स्कूलों में एंट्री पर रोक भी लगा रहे हैं. अगर असम के स्कूल इतने ही अच्छे हैं, तो स्कूलों में एंट्री पर रोक क्यों लगाई जा रही है? क्या डर गए?

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स्कूलों को लेकर आई नई गाइडलाइन
असम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को लेकर गाइडलाइन शेयर की हैं. नई गाइडलाइन के तहत, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह की प्रार्थना शुरू होने से पहले अपने मुख्य गेट बंद कर दें. स्कूल परिसर में प्रवेश पर भी पाबंदी होगी और बाहरी लोगों को कैंपस में आने से पहले पहले से अनुमति लेनी होगी.

विभाग ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि क्लास या स्कूल की दूसरी गतिविधियां चलने के दौरान, बिना इजाज़त स्कूल परिसर के अंदर तस्वीरें या वीडियो न लिए जाएं. इस कदम का मकसद छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है.

स्कूलों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कैंपस के अंदर किसी भी अनचाही या अप्रिय स्थिति को पैदा होने से रोकने और पढ़ाई-लिखाई का सही माहौल बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं. ये गाइडलाइन 1 अक्टूबर से जारी होंगी.

आशुतोष रांका असम पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद से आए दिन सीएम पर निशाना साधते रहते हैं. उन्होंने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. जिसमें उन्होंने कहा था, असम पुलिस ने मुझे और मेरी टीम को अवैध तरीके से हिरासत में लिया. हमने पुलिस से पूछा कि हमें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है और उसे ऊपर से आदेश मिले हैं.' 

ये भी पढ़ें: तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
CJP Cm Himanta Biswa Ashutosh Ranka
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