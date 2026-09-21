बांकाः पत्नी पर था शक, पति ने सुनसान रास्ते में चाकू से कर दी हत्या

बिहार के बांका जिले में पारिवारिक विवाद और शक के चलते पति ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी. घटना रविवार (20 सितंबर 2026) शाम रजौन और नवादा बाजार सहायक थाना क्षेत्र की सीमा पर हरना प्रशाखा नहर मार्ग के पास हुई. महिला की हत्या गांव पहुंचने से करीब चार किलोमीटर पहले कुरूमकिता में की गई. वारदात के दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

बौंसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा के अनुसार, आरोपी प्रमोद दास (करीब 60 वर्ष) ने अपनी दूसरी पत्नी रिंकू देवी (30) की हत्या की है. पुलिस के मुताबिक, प्रमोद को पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. रविवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. इसके बाद प्रमोद ने कथित तौर पर विवाद खत्म करने और गांव चलने की बात कहकर रिंकू को अपने साथ लिया.

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सुनसान बहियार में अचानक चाकू से हमला

दोनों बांका से नवादा थाना क्षेत्र के धनियागड़िया गांव जा रहे थे. गांव से करीब चार किलोमीटर पहले कुरूमकिता के पास सुनसान बहियार में दोनों रुके. आरोप है कि इसी दौरान प्रमोद ने अचानक चाकू निकालकर रिंकू पर हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला के गले और पेट पर कई वार किए. हमले के दौरान रिंकू की चीख सुनकर आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे.

राहगीरों ने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा

राहगीरों ने आरोपी को महिला पर हमला करते हुए पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई. नवादा बाजार थानाध्यक्ष सुजीत कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी बुलाया गया.

पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ

एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा और FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी में पत्नी पर शक और पारिवारिक विवाद को हत्या की वजह बताया गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

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