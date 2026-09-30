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इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन हुआ शामिल? कांग्रेस ने दी पूरी लिस्ट

विपक्ष की पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुई हैं. उन्होंने INDIA गठबंधन बनाया है जिसमें कौन-कौन शामिल हुआ है उसकी लिस्ट सामने आई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 30 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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 विपक्ष के INDIA गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को छिड़े विवाद के बाद गठबंधन की बैठकें हो रही हैं. इसके एजेंडे में चुनाव आयोग और उससे जुड़े विवाद हैं. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठ रही है. इसी बीच कांग्रेस नेता ने पोस्ट शेयर करके बताया है कि INDIA गठबंधन की बैठक में कौन-कौन सी पार्टी शामिल हुई हैं.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पूरी लिस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, INDIA गठबंधन की बैठक अभी-अभी शुरू हुई है. इसमें शामिल पार्टियां हैं - INC, SP, AITC, NCP(SP), SS (UBT), RJD, CPM, CPI, JKNC, JKPDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC(M), MDMK, VCK, RSP, KC(J) और AIFB. ये और अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार द्वारा बार-बार किए जा रहे हमलों से भारत के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हैं-जिसमें सबसे ताजा है सत्ता में बने रहने के लिए ECI के जरिए वोट चोरी की साजिश.

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इन दलों ने बनाई दूरी

इंडिया गठबंधन से दो पार्टियां दूरी बना चुकी हैं. पहले इस गठबंधन में 23 पार्टियां थीं मगर अब दो कम होकर 21 रह गई हैं. आम आदमी पार्टी और डीएमके इस गठबंधन से दूर हो गई है. उनका कहना है कि इंडिया ब्लॉक से उसका लेना देना नहीं है. वहीं अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं. उनकी जगह उनके दो सांसद हरिंदर मलिका और मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे हैं.

विपक्ष के खिलाफ लगे कई पोस्टर

बता दें इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास ऐसे पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें विपक्षी नेताओं पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को लेकर "दोगलापन" (दोहरे मापदंड) अपनाने का आरोप लगाया गया है. इन पोस्टरों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, डीएमके सुप्रीमो एम. के. स्टालिन, कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बच्चन और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तस्वीरें थीं.

ये भी पढ़ें: 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी सरकार? जानिए सच्चाई

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
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