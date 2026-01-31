सुपौल: कानून की गाड़ी या रील की सवारी? कुनौली थाने का वीडियो बना शर्मिंदगी की वजह

एक ओर जहां पुलिस मुख्यालय अपराध नियंत्रण, अनुशासन और नियमों के सख्त अनुपालन की बात कर रहा है. वहीं भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सुपौल जिले के कुनौली थाना से सामने आए वायरल वीडियो और तस्वीरों ने पुलिस की कार्यशैली और वर्दी की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इन वीडियो में कुनौली थानाध्यक्ष रोशन कुमार और उनके कथित निजी ड्राइवर राजेश कुमार को सरकारी पुलिस वैन का खुलेआम दुरुपयोग करते देखा जा रहा है.

वायरल फुटेज में थानाध्यक्ष पुलिस वर्दी में मोबाइल पर बातचीत करते नजर आते हैं, जबकि वाहन चला रहा व्यक्ति रील बनाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो के बैकग्राउंड में भोजपुरी गानों के आपत्तिजनक और बाहुबली शैली के संवाद 'तू तारीख लड़ते रह जेबी, हम जजवे के खरीद लेबो', 'कोई बाहुबली को झेल लिया जाएगा', 'हई जिला के बाहुबली, चला देब गोली त केहू ना बोली' ने मामले को और गंभीर बना दिया है. इससे न केवल पुलिस की साख को ठेस पहुंची है, बल्कि कानून के भय पर भी प्रश्नचिह्न लगा है.

थानाध्यक्ष ने एक निजी व्यक्ति को अवैध रूप से रखा ड्राइवर

जानकारी के अनुसार, मामले का सबसे गंभीर पहलू यह बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष द्वारा एक निजी व्यक्ति को अवैध रूप से ड्राइवर के रूप में रखा गया है, जो न तो पुलिसकर्मी है और न ही किसी तरह से अधिकृत. इसके बावजूद वह सरकारी पुलिस वाहन चलाता, थाना से जुड़े कार्यों में शामिल रहता और यहां तक कि थानाध्यक्ष के साथ सीमा पार नेपाल में भी देखा गया है. वायरल तस्वीरों में नेपाल में दोनों की मौजूदगी ने सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ वीडियो और तस्वीरों में रुपयों की गड्डियां भी दिखाई दे रही हैं. जिससे संदेह और गहराता जा रहा है.

मामला संज्ञान में लेकर की जाएगी जांच- एसपी

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अत्यंत संवेदनशील भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति को सरकारी वाहन और पुलिस गतिविधियों तक पहुंच देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चूक है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी थानाध्यक्ष पर एक मूकबधिर युवक को नेपाल सीमा के पास छोड़ देने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन उन मामलों में ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है.

इस पूरे प्रकरण पर सुपौल एसपी शरथ आरएस ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने दो टूक कहा कि कानून और पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

