Hindi Panchang Today: 31 जनवरी माघ शनिवार क्यों है खास, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 31 January 2026: आज 31 जनवरी को माघ शुक्रल चतुर्दशी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 31 जनवरी 2026: आज 31 जनवरी 2026 को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है. शनिवार का व्रत कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है. शनि चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को दान करें. इसके अलावा इस दिन काले कपड़े, काले तिल और भोजन का दान करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं. माघ महीना दान के लिए बहुत फलदायी है और खासकर शनिवार के दिन दिया गया दान आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सुख देता है.
31 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 January 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (30 जनवरी 2026, सुबह 11.09 - 31 जनवरी 2026, सुबह 8.25)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|पुनर्वसु
|योग
|विष्कंभ, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 4.16
|चंद्रोस्त
|सुबह 6.45,1 फरवरी
|चंद्र राशि
|मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.10- सुबह 8.31
|लाभ
|सुबह 8.31- सुबह 9.52
|अमृत
|सुबह 9.52 -सुबह 11.14
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 9.16 - रात 10.55
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.52 - सुबह 11.14
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.56- दोपहर 3.17
|गुलिक काल
|सुबह 7.10 - सुबह 8.31
|विडाल योग
|सुबह 7.10 - सुबह 1.34, 1 फरवरी
|आडल योग
|सुबह 1.34 - सुबह 7.09, 1 फरवरी
|भद्रा काल
|सुबह 5.52 - सुबह 7.09, 1 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|मकर
|बुध
|मकर
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृश्चिक राशि
|मुश्किल स्थिति में भी आप समाधान निकाल लेंगे. सकारात्मक सोच घर और व्यवसाय में संतुलन बनाए रखेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|कुछ छोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं।. ऑफिस में मुश्किल लक्ष्य मिल सकता है
FAQs: 31 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि और विष्कंभ योग बन रहे हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
