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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: वैशाली में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, कई मजदूर घायल

बिहार: वैशाली में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, कई मजदूर घायल

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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बिहार के वैशाली में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को एक बड़ा हादसा हो गया. लालगंज के जलालपुर में भारत माला परियोजना के तहत बन रहे छह लेन के पुल का ढांचा गिर गया. हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. आधिकारिक रूप से अभी इस पर बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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