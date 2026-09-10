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बिहार: वैशाली में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, कई मजदूर घायल
बिहार के वैशाली में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को एक बड़ा हादसा हो गया. लालगंज के जलालपुर में भारत माला परियोजना के तहत बन रहे छह लेन के पुल का ढांचा गिर गया. हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. आधिकारिक रूप से अभी इस पर बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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