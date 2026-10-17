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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

बिहार STET 2026 के एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से डाउनलोड होंगे. परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगी. TRE-4 में 33,320 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है. अभ्यर्थी 18 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. STET की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थी stetregistration.cbrt.co.in या https://stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा.

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25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगी परीक्षा

STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आयोजित होगी. समिति ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ने को कहा है. परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी भी एडमिट कार्ड पर होगी. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

TRE-4 से पहले परीक्षा कराने की थी मांग

STET अभ्यर्थी लंबे समय से TRE-4 से पहले पात्रता परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था. उनकी मांग थी कि STET पहले आयोजित हो, ताकि वे चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकें. अब STET की परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

TRE-4 में 33,320 पदों पर भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE-4 के तहत 33,320 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से शुरू हुए थे और अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित है. STET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी नियमों की पुष्टि BPSC के आधिकारिक निर्देशों से करनी चाहिए. भर्ती के लिए पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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