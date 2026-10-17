भोजपुरः मेले की रौनक के बीच मर्डर से सनसनी, बाइक सवारों ने पीछे से मारी गोली

बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. आज भोजपुर जिले में एक 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बीते दिन ही मधेपुरा में आरजेडी विधायक के रिश्तेदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई थी. बताया जा रहा कि आरा में युवक मेला देखकर लौट रहा था. इसी दौरान बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने पीछे से उस पर गोली चला दी और फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9:15 बजे की है. पुलिस के अनुसार, अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी शांतनु कुमार को पौना बाजार में गोली मारकर घायल कर दिया गया. वह दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा देखने और मेला घूमने गया था. उसके साथ उसका मौसेरा भाई साहिल कुमार और दो अन्य युवक सूरज व विशाल भी थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन हमलावर पीछे से आए और गोली मारकर भाग निकले.

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अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

गोली लगने के बाद शांतनु को तुरंत आरा सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक के परिवार में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों के मुताबिक, शांतनु की किसी से पुरानी दुश्मनी नहीं थी. पूजा पंडाल को लेकर किसी विवाद की जानकारी भी सामने नहीं आई है. ऐसे में हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. शांतनु मैट्रिक का छात्र था.

#WATCH भोजपुर, बिहार: सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया, "16 अक्टूबर 2026 की रात लगभग 9:15 बजे थाना अजीमाबाद के गांव बड़गांव के रहने वाले शांतनु कुमार को पौना बाजार में अज्ञात के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस तुरंत घायल व्यक्ति को लेकर सदर अस्पताल पहुंची जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। शांतनु अपने मौसी के घर आया हुआ था और अपने मौसेरे भाई साहिल कुमार और उसके दो दोस्त सूरज और विशाल के साथ घूम रहा था। इसी दौरान यह घटना घटित हुई। घटनास्थल पर FSL टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया है और बाजार में स्थित CCTV कैमरों का अवलोकन किया जा रहा है। अन्य तकनीकी और मानवीय बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। विधि समर्थ कार्यवाही की जा रही है।" (सोर्स: पुलिस) — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं. बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है. पुलिस अन्य तकनीकी और मानवीय पहलुओं पर भी जांच कर रही है. हमलावरों की पहचान और हत्या के कारण का पता लगाने की कोशिश जारी है.

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