राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी

राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हमले के बाद बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से ऐसी ताकतों से सावधान रहने की अपील की, जो उनके भविष्य और रोजगार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं.

राम कृपाल यादव ने कहा, “राजनाथ सिंह का यह कहना सही है कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं. मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि वे ऐसी ताकतों से सावधान रहें, जो उन्हें गुमराह करती हैं और उनकी शिक्षा तथा रोजगार की संभावनाओं को बर्बाद करना चाहती हैं.” उन्होंने आगे कहा, “इनके झांसे में मत जाइये, राजनीतिक तौर पर जो इनके मन में कुंठा है, वह युवाओं के माध्यम से निकालना चाहते हैं. अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं.”

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राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं. विपक्ष युवाओं को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाना चाहता है.

Patna, Bihar: On Union Defence Minister Rajnath Singh’s statement, Minister Ram Kripal Yadav says, “Rajnath Singh is right in saying that Rahul Gandhi is misleading the youth. I appeal to the youth of the country to be cautious of such forces that mislead and misguide them and want to destroy their education and employment prospects.” — IANS (@ians_india) October 17, 2026

बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन का आरोप

राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाना विपक्ष का एजेंडा है. राजनाथ सिंह ने युवाओं से देशहित में सोचने और अराजक नारों या बहकावे में नहीं आने की अपील की थी. अब राम कृपाल यादव के समर्थन से यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है.

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