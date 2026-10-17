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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी

राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी

राम कृपाल यादव ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने युवाओं से ऐसी ताकतों से सावधान रहने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हमले के बाद बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से ऐसी ताकतों से सावधान रहने की अपील की, जो उनके भविष्य और रोजगार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं.

राम कृपाल यादव ने कहा, “राजनाथ सिंह का यह कहना सही है कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं. मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि वे ऐसी ताकतों से सावधान रहें, जो उन्हें गुमराह करती हैं और उनकी शिक्षा तथा रोजगार की संभावनाओं को बर्बाद करना चाहती हैं.” उन्होंने आगे कहा, “इनके झांसे में मत जाइये, राजनीतिक तौर पर जो इनके मन में कुंठा है, वह युवाओं के माध्यम से निकालना चाहते हैं. अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं.”

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राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं. विपक्ष युवाओं को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाना चाहता है.

बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन का आरोप

राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाना विपक्ष का एजेंडा है. राजनाथ सिंह ने युवाओं से देशहित में सोचने और अराजक नारों या बहकावे में नहीं आने की अपील की थी. अब राम कृपाल यादव के समर्थन से यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 17 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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