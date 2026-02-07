बिहार: शिक्षक ने अपनी ही छात्रा के साथ की छेड़खानी, कालिख पोत कर लोगों ने बाजार में घुमाया

सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव से एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां पर एक शिक्षक ने ही अपनी शिष्या के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया है. बता दें जिस शिक्षक पर आरोप लगा है वह सरकारी शिक्षक है जो कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के हरियाणा प्राथमिक विद्यालय में पोस्टेड है. हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शिक्षक के मुंह में कालिख पोत कर और उसके सर के बाल काटकर पूरे बाजार में घुमाने का काम किया. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है.

कालिख पोत, बाल काटकर पूरे बाजार में घुमाया

स्थानीय लोगों को छेड़खानी का प्रयास करने की घटना की जब जानकारी हुई तो वह काफी आक्रोशित हो गए. इस बीच सरकारी शिक्षक वीरेंद्र कुमार के सिर के बाल काटे और चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे कन्हौली बाजार में घुमाया.

सरकारी शिक्षक वीरेंद्र कुमार पर यह आरोप है कि कन्हौली गांव की ही रहने वाली एक 10 साल की छात्रा के साथ उन्होंने छेड़खानी का प्रयास किया. आरोपी शिक्षक ने ट्यूशन के बहाने अपने घर बुलाकर इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि जिस शिक्षक पर आरोप लगा है वह बिशनपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन कन्हौली में ही वे अपना घर बनाकर उसमें कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ने का काम करता था. इसी दौरान बच्ची सुबह में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी और इस बीच आरोपी शिक्षक ने घटना को अंजाम दिया.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमन से फोन पर बातचीत हुई. उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है एक शिक्षक पर छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगा है. आरोपों के बाद शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है. शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.