बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल

Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल

Muzaffarpur Road Accident: पिकअप की ट्रैक्टर के डाले से हुई टक्कर के चलते यह हादसा हुआ है. मरने वाले और घायल लोग मीनापुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Updated at : 10 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरपुर के मीनापुर में शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) की शाम भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हुए हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है. घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के खेमाईपट्टी गांव की है. पिकअप की ट्रैक्टर के डाले से हुई टक्कर के चलते यह हादसा हुआ है. 

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग जुटे. सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मरने वाले और घायल लोग मीनापुर थाना क्षेत्र के ही हैं. कोई हरखा गांव का है तो कोई मानसाही या पूर्णहियां का है. मृतकों में तीन अधेड़ और एक 10 साल की बच्ची है.

कैसे हुआ यह सड़क हादसा?

जानकारी के अनुसार, देर शाम को एक ईंट से लोड ट्रैक्टर मीनापुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान में ट्रैक्टर के डाले से पिकअप में साइड से टक्कर हो गई. पिकअप में सवार चार लोग सड़क पर गिर गए. अन्य कई लोग इसकी चपेट में आ गए. सभी लोग समस्तीपुर से शिउरा मेला देखकर लौट रहे थे.

मीनापुर थाना प्रभारी राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि देर शाम पिकअप और ट्रैक्टर में हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं. इलाज के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. ट्रैक्टर के डाले पर ईंट था. पिकअप के डाले में लोग बैठे हुए थे. घायलों का इलाज अभी मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है. भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है. उन्होंने इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. मुख्यमंत्री ने मृतकों की दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है.

Published at : 10 Oct 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur BIHAR NEWS
