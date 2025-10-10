मोतिहारी में एक युवक (25-26 साल) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) की सुबह उसका शव बरामद किया गया. घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के पकड़िया टोला की है. युवक इसी इलाके के रहने वाले हीरालाल राम का पुत्र अनिल कुमार राम था. करीब दो साल पहले उसकी शादी हुई थी.

चुनावी माहौल के बीच हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है. अनिल साइबर कैफे चलाता था. सीएसपी संचालक भी था. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जाता है कि सुबह ग्रामीणों ने देखा कि सड़क के किनारे एक युवक का शव है. इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई.

हत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं

ग्रामीणों की सूचना पर घोड़ासहन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. अनिल के भाई ने बताया कि बीती रात लगभग दो से तीन बजे के बीच वह घर से निकला था. किसी ने फोन पर बुलाया था या खुद किसी से मिलने गया था. सुबह में ग्रामीणों ने सड़क के किनारे उसका शव देखा तो हम लोगों को जानकारी हुई. मौके पर पहुंचे तो देखा कि शव खून से लथपथ पड़ा है. हत्या के पीछे परिवार वालों ने कोई कारण नहीं बताया.

दूसरी ओर घटना के पीछे आपसी विवाद के साथ-साथ प्रेम-प्रसंग के एंगल से भी इसे देखा जा रहा है. इस पूरे मामले में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले की जांच के लिए सिकरहना डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच की है. जल्द ही हत्या में शामिल लोगों को चिह्नित करते हुए गिरफ्तारी कर लिया जाएगा.

