OTT पर बरकरार है 'मिसेज देशपांडे' का जलवा, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' भी नहीं कर पाई मुकाबला

इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का गजब का क्रेज देखने को मिलता है. आए दिन नई सीरीज और फिल्में रिलीज होती रहती हैं जिन्हें ऑडियंस अपने घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

इस महीने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई जिन्हें काफी पसंद किया गया. अब ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार आइए जानते हैं 22 से लेकर 28 दिसंबर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किन सीरीज का रहा दबदबा

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई ये सीरीज

1. मिसेज देशपांडे

माधुरी दीक्षित ने इस सीरीज के साथ ओटीटी पर डेब्यू किया है. पहली बार धक–धक गर्ल खलनायिका के रूप में नजर आ रही हैं. अपने ओटीटी डेब्यू से उन्होंने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया है.

ये मिस्ट्री थ्रिलर जिओ हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार माधुरी दीक्षित की डेब्यू सीरीज ने 4.2 मिलियन व्यूज के साथ बाजी अपने नाम कर ली है.



2. स्ट्रेंजर थिंग्स 5

लिस्ट के दूसरे नंबर पर डफर ब्रदर्स की ये साई-फाई सीरीज के नाम शामिल है. स्ट्रेंजर थिंग्स 5 इस फ्रेंचाइजी की आखिरी सीरीज है. इस बार इस शो को तीन पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है और हर एक पार्ट की कहानी दिलचस्प है.

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजंस के मिक्सड रिस्पॉन्स देखे जा सकते हैं. अब व्यूअरशिप की बात करें तो बीते हगते स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.



3. सिंगल पापा

कुणाल खेमू की ड्रामेडी 'सिंगल पापा' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. इस सीरीज में मॉडर्न फैमिली और पेरेंटिंग टेक्निक्स को सिंपल तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करती है.

कुणाल खेमू के अलावा इस सीरीज में मनोज पहवा, नेहा धूपिया, प्राजक्ता कोली, ईशा तलवार , अंकुर राठी , सुहैल नय्यर , मनोज पाहवा , आयशा रजा मिश्रा और दयानंद शेट्टी जैसे कलाकार शामिल हैं. नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज को ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार 1.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. फार्मा

निवीन पॉली की मलयालम सीरीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. इस सीरीज में फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में होने वाले करप्शन को दिखाया गया है. 19 दिसंबर को सीरीज जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई और दर्शकों की तारीफें बटोर रही है. ऑरमैक्स रिपोर्ट के अनुसार बीते हफ्ते इस सीरीज को 1.6 मिलियन लोगों ने एंजॉय किया.



5. फोर मोर शॉट्स प्लीज 4

इस सीरीज की कहानी सिद्धि, उमंग, दामिनी और अंजना नाम की चार लड़कियों की कहानी. ये चार सहेलियां अपनी-अपनी लाइफ की परेशानियों से जूझ रही होती है जिसे आज की जेनरेशन की प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करते हुए दिखाया गया है.

19 दिसंबर से ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार सयानी गुप्ता, बानी जे, कीर्ति कुल्हारी और मानवी गगरू की इस हिट सीरीज को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.