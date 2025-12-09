बिहार के वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र में मंगलवार (09 दिसंबर, 2025) को एक ऑटो-रिक्शा और बस की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना लालगंज-हाजीपुर रोड स्थित धनुषी गांव के पास हुई जब यात्रियों को लेकर जा रहा ऑटो-रिक्शा विपरीत दिशा से आ रही एक बस से टकरा गया.

चार लोगों की हालत गंभीर

इस घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हाजीपुर के लालगंज एसएच-74 पर बस और ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पांच से अधिक लोग घायल हो गए हैं. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुट गई. बताया गया कि एक ऑटो-रिक्शा यात्रियों को लेकर हाजीपुर से लालगंज की ओर जा रही थी. ऑटो जैसे ही धनुषी गांव के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रही एक बस से सीधी टक्कर हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है.

आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है. इधर, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाजीपुर-लालगंज पथ को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया. बाद में पुलिस ने इन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने घटनास्थल से बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश में जुटी है.

