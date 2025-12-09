बिहार की राजधानी पटना में एक रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. यहां एक गैंगस्टर ने कथित तौर पर शहर के एक प्रमुख बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की मांग की है. इस मामले का आरोपी पुलिसकर्मी से गैंगस्टर बना लाली सिंह उर्फ ​​वेद निधि है, जो बिहार पुलिस से बर्खास्त होने के बाद अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

इस संबंध में पटना के रूपसपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. रूपसपुर थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि एफआईआर सोमवार (06 दिसंबर, 2025) को दर्ज की गई थी और मामले की जांच जारी है. बिल्डर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार उन्हें चार दिसंबर की रात 8:10 बजे एक कॉल आया था. कॉल करने वाले ने अपना नाम लाली सिंह उर्फ ​​वेद निधि बताया था.

पैसे देने से बिल्डर ने किया इनकार

पीड़ित ने बताया कि कॉल करने वाले ने उससे पूछा कि क्या वह विवेक उर्फ ​​छोटू नाम के व्यक्ति से रूपसपुर नहर पर जमीन खरीद रहा है. जब बिल्डर ने पुष्टि की कि जमीन का पंजीकरण अगले दिन होना है, तो कॉल करने वाले ने कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. बिल्डर ने बताया कि पैसे देने से इनकार करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.

फोन करने वाले ने कहा कि जिस तरह दीघा में दीपक महतो की गोली मारकर हत्या की गई, उसी तरह वह बिल्डर और उसके साथी पर भी हमला करेगा. फोन करने वाले ने कथित तौर पर यह भी कहा कि इसे महज धमकी मत समझिए, चाहें तो मेरा आपराधिक इतिहास देख लीजिए.

जब बिल्डर ने पुलिस को सूचना देने की चेतावनी दी, तो फोन करने वाले ने कथित तौर पर जवाब दिया, "मैं खुद एक पुलिस अधिकारी हूं." इसके बाद उसने या तो पांच करोड़ रुपये या जमीन का आधा हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर दो दिन के अंदर मारने की धमकी दी.

