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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: RJD विधायक फैसल रहमान ने क्यों नहीं दिया वोट? खुद बताया कहां थे, कहा- 'मां से…'

राज्यसभा चुनाव: RJD विधायक फैसल रहमान ने क्यों नहीं दिया वोट? खुद बताया कहां थे, कहा- 'मां से…'

Bihar Rajya Sabha Elections: विधायक फैसल रहमान का कहना है कि उनके नेता तेजस्वी यादव को जानकारी थी. वे पटना आए थे वोट देने के लिए, लेकिन उनकी मां बीमार थीं तो वे दिल्ली चले गए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 06:20 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च, 2026) को वोटिंग हुई. एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाला जबकि महागठबंधन से चार विधायकों ने दूरी बना ली. इनमें कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान शामिल हैं. विधायकों के गायब रहने पर सत्ता धारी दल के नेता तंज भी कस रहे हैं. इस बीच खुद फैसल रहमान ने कारण बताया है कि उन्होंने क्यों वोट नहीं दिया और वे कहां थे.

मां से बढ़कर कुछ भी नहीं: फैसल रहमान

विधायक फैसल रहमान ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है. वह दिल्ली में हैं. फैसल रहमान ने कहा कि वह वोट डालने के लिए कल पटना गए थे लेकिन मां के बीमार होने के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा. उनके नेता तेजस्वी यादव को ही इस बात की जानकारी है. उन्होंने साफ कहा कि मां से बढ़कर कुछ भी नहीं है.

यह भी पढ़ें- 'चाहे इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार राज्यसभा जाए या एनडीए का, उसको…', प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

बता दें कि आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए नामांकन कराया था. उनकी जीत पर पहले से सस्पेंस बरकरार था. अब जब महागठबंधन के ही चार विधायकों ने वोट नहीं दिया तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि एडी सिंह हार जाएंगे. सोमवार देर शाम तक रिजल्ट आने की संभावना है.

एनडीए के नेता कस रहे तंज

दूसरी ओर वोटिंग से महागठबंधन के चार विधायकों के दूर रहने पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "जब पैसा लेकर टिकट बेचिएगा तो माननीय विधायक फोन नहीं ऑफ करेगें तो क्या करेंगे. जय NDA, तय NDA".

वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "आज आरजेडी-कांग्रेस का व्यवहार सामने आ गया है कि उनके विधायकों ने ही वोट देने से इनकार कर दिया. पहले तो जनता ने उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया... एनडीए का शत-प्रतिशत मतदान हुआ और मतगणना के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी... होटल में लोगों को वे बांधकर रख रहे हैं, लोगों को डराने का काम आरजेडी-कांग्रेस का है..."

यह भी पढ़ें- बिहार: राज्यसभा चुनाव में अपनों के 'धोखा' देने पर RJD का पहला रिएक्शन, 'सत्ता और धन…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rajya Sabha Elections BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Rajya Sabha Elections Results RJD MLA Faisal Rahman
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