JDU या BJP, किस पार्टी से हो बिहार का अगला CM? चिराग पासवान ने बता दी अपनी 'पसंद'
Chirag Paswan on CM Post: केंद्रीय मंत्री और एलजेपी(आर) के चीफ चिराग पासवान ने साफ किया कि वो सीएम पद की रेस में बिल्कुल नहीं हैं.
नीतीश कुमार के बाद बिहार में अगली सीएम कौन होगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है. जेडीयू ने निशांत कुमार तो LJP(R) के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का नाम आगे किया. वहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने कहा कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि अगला सीएम राज्य में बीजेपी की तरफ से होना चाहिए.
नई पारी के लिए CM नीतीश कुमार को शुभकामनाएं- चिराग पासवान
पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि आप सीएम बने, इस पर चिराग पासवान ने कहा, "कार्यकर्ता की भावना का मैं सम्मान करता हूं. लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी रेस में नहीं हूं. मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उसी जिम्मेदारी को निभाना मेरी प्राथमिकता है."
#WATCH | पटना: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कहा, "मैं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूं... मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी है और उसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर… pic.twitter.com/lG2A4TyCnI— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
इसके साथ ही उन्होंने कहा, " मैं ये मानता हूं कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य में होना चाहिए. लेकिन इन तमाम बातों पर मुहर गठबंधन के भीतर जल्द लगेगी. लेकिन हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."
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राज्यसभा चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ दिखा- चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत जल्द गठबंधन के भीतर तय करके सूचित किया जाएगा. एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर उथल पुथल हो जाएगा, विपक्ष के इन दावों पर उन्होंने कहा, "विपक्ष ये चाहता है. वो ऐसी बातें बोलते हैं. वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एनडीए में बिखराव हो, जो होगा नहीं. आज भी राज्यसभा चुनाव में हमने एकजुट होकर मतदान किया. विपक्ष बिखरा हुआ दिखा."
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