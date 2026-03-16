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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राज्यसभा चुनाव में अपनों के 'धोखा' देने पर RJD का पहला रिएक्शन, 'सत्ता और धन…'

बिहार: राज्यसभा चुनाव में अपनों के 'धोखा' देने पर RJD का पहला रिएक्शन, 'सत्ता और धन…'

Rajya Sabha Elections: आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल चल रहा है वह ठीक नहीं है. ओडिशा में बीजु जनता दल के 9 से 12 एमएलए टूट गए, ये कौन सी पहलवानी है?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 05:28 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च, 2026) को वोटिंग हुई. तय माना जा रहा है कि एनडीए के सभी पांच उम्मीदवार जीत जाएंगे. वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी की हार इसलिए हो सकती है क्योंकि अपने ही चार विधायक वोटिंग से दूर रहे. इस पर आरजेडी का रिएक्शन आया है.

आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हमारे पक्ष में 41 की संख्या थी और सत्ता पक्ष में 3 की संख्या कम थी, तो सत्ता और धन दोनों का इस्तेमाल स्वाभाविक है.. सिर्फ बिहार नहीं आप ओडिशा में देखिए, वहां भी BJD के विधायकों को अपने (भाजपा) पक्ष में कर लिया गया... राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग (खरीद-फरोख्त) का जो खेल चल रहा है वह ठीक नहीं है..."

'नीतीश कुमार के पास चेतना होती तो…'

शक्ति यादव ने आगे कहा, "यह राजनीति कहां जा रही है? 202 में भी संतोष नहीं है… अगर नीतीश कुमार के पास चेतना होती तो चुनाव की नौबत नहीं आती… और निर्विरोध चुनाव हो जाता… लेकिन अब तो जिनके हाथ में सब कुछ गया है… और आधिकारिक तौर पर कुछ दिन तक… तो इससे ही होगा न…"

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शक्ति सिंह यादव से पूछा गया कि चार (तीन कांग्रेस और एक आरजेडी) विधायकों ने वोट नहीं दिया इसका मतलब आप मानते हैं कि खरीद-फरोक्त की गई है? इस पर शक्ति यादव ने कहा कि हम इतना ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता खोई है… समाज में भी अपनी पहचान खोई है… और जो लोग अपने आप को इस कृत्य में समाहित करते हैं उनके राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं होते."

शक्ति यादव ने कहा कि बिहार ही नहीं, बगल में ओडिशा में बीजु जनता दल के 9 से 12 एमएलए टूट गए… ये कौन सी पहलवानी है? आप देश की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं. संख्या कम और चढ़कर मनमानी कर रहे हैं तो ये क्या है? बढ़ावा कौन दे रहा है? 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के 4 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? सियासी दावे से मची खलबली

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Shakti Yadav BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
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