बिहार: राज्यसभा चुनाव में अपनों के 'धोखा' देने पर RJD का पहला रिएक्शन, 'सत्ता और धन…'

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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च, 2026) को वोटिंग हुई. तय माना जा रहा है कि एनडीए के सभी पांच उम्मीदवार जीत जाएंगे. वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी की हार इसलिए हो सकती है क्योंकि अपने ही चार विधायक वोटिंग से दूर रहे. इस पर आरजेडी का रिएक्शन आया है.

आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हमारे पक्ष में 41 की संख्या थी और सत्ता पक्ष में 3 की संख्या कम थी, तो सत्ता और धन दोनों का इस्तेमाल स्वाभाविक है.. सिर्फ बिहार नहीं आप ओडिशा में देखिए, वहां भी BJD के विधायकों को अपने (भाजपा) पक्ष में कर लिया गया... राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग (खरीद-फरोख्त) का जो खेल चल रहा है वह ठीक नहीं है..."

'नीतीश कुमार के पास चेतना होती तो…'

शक्ति यादव ने आगे कहा, "यह राजनीति कहां जा रही है? 202 में भी संतोष नहीं है… अगर नीतीश कुमार के पास चेतना होती तो चुनाव की नौबत नहीं आती… और निर्विरोध चुनाव हो जाता… लेकिन अब तो जिनके हाथ में सब कुछ गया है… और आधिकारिक तौर पर कुछ दिन तक… तो इससे ही होगा न…"

#WATCH | पटना: RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हमारे पक्ष में 41 की संख्या थी और सत्ता पक्ष में 3 की संख्या कम थी, तो सत्ता और धन दोनों का इस्तेमाल स्वाभाविक है। सिर्फ बिहार नहीं आप ओडिशा में देखिए, वहां भी BJD के विधायकों को अपने(भाजपा) पक्ष में कर लिया… pic.twitter.com/kLel0LQZvT — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026

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शक्ति सिंह यादव से पूछा गया कि चार (तीन कांग्रेस और एक आरजेडी) विधायकों ने वोट नहीं दिया इसका मतलब आप मानते हैं कि खरीद-फरोक्त की गई है? इस पर शक्ति यादव ने कहा कि हम इतना ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता खोई है… समाज में भी अपनी पहचान खोई है… और जो लोग अपने आप को इस कृत्य में समाहित करते हैं उनके राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं होते."

शक्ति यादव ने कहा कि बिहार ही नहीं, बगल में ओडिशा में बीजु जनता दल के 9 से 12 एमएलए टूट गए… ये कौन सी पहलवानी है? आप देश की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं. संख्या कम और चढ़कर मनमानी कर रहे हैं तो ये क्या है? बढ़ावा कौन दे रहा है?

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